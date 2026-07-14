Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες που έδωσαν στην 3η Τακτική Ανακρίτρια, οι δύο άντρες που τους αποδίδεται συμμετοχή στην ομάδα που προκάλεσε τον φονικό εμπρησμό της Marfin, τον Μάιο του 2010.

Οι κατηγορούμενοι, σε βάρος των οποίων η δικαστική λειτουργός εξέδωσε πριν λίγες ημέρες ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, οδηγήθηκαν με ισχυρά αστυνομικά μέτρα στα δικαστήρια λίγο πριν τις 11 το πρωί, ώρα που είχε προγραμματιστεί η έναρξη των απολογιών.

Μέσω υπομνημάτων που παρέδωσαν στη δικαστική λειτουργό, οι 42χρονοι διατύπωσαν τις θέσεις τους έναντι της κατηγορίας ενώ στη συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις της Ανακρίτριας παραμένοντας στο ανακριτικό γραφείο επί περίπου δύο ώρες ο καθένας.

Οι 42χρονοι αρνούνται τα δεδομένα της δικογραφίας που τους φέρνουν ενώπιον της Δικαιοσύνης για τους θανάτους των τριών εργαζομένων της Τράπεζας οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτίριο μετά την εμπρηστική επίθεση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, και οι δύο κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, ισχυρίζονται πως το βασικό αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας στηρίζεται σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό email, καθώς και σε εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, οι οποίες δεν καταλήγουν, όπως λένε, σε ασφαλή αναγνώριση των προσώπων που καταγράφονται στις φωτογραφίες, και τα βίντεο της επίθεσης.

Αμφισβητούν το ανώνυμο ηλεκτρονικό email, το οποίο αποτέλεσε και το έναυσμα των ερευνών και ισχυρίζονται πως πρόκειται για μια ανώνυμη πληροφορία που δεν μπορεί να ελεγχθεί, ούτε η προέλευσή της, αλλά ούτε και η αξιοπιστία της.

Σημειώνεται πως έξω από τα ανακριτικά γραφεία είχαν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων.

Η 46χρονη έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα - Εντός 10 ημερών η επιστροφή της

Την ίδια ώρα, τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα, έδωσε στις βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin το 2010. Η ίδια παρουσιάστηκε σήμερα στο Δικαστήριο του Ουέστμινστερ, μετά τη σύλληψή της χθες στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο, Γιάννη Χανιωτάκη, η 46χρονη υπέγραψε και σχετική επιστολή η οποία τη δεσμεύει και δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη. Η ίδια αναμένεται να επιστρέψει τις επόμενες 10 ημέρες στην Ελλάδα και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τότε.

Υπενθυμίζεται πως εις βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

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