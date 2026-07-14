Αναδίπλωση Τραμπ για το Ορμούζ: Αντί για χρέωση 20%, εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του Κόλπου

Σε αναδίπλωση προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ως προς τη χρέωση 20% για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, καθώς ανακοίνωσε ότι δεν θα εφαρμοστεί τελικά και θα αντικατασταθεί από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών του Κόλπου.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι η χρέωση 20% που είχε προαναγγείλει για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ αντικαθίσταται από μια σειρά εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών με τα κράτη του Κόλπου.

«Οι επενδύσεις αυτές θα είναι τεράστιες, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά επωφελείς για τις ίδιες τις χώρες και το μέλλον τους. Οι νέες αυτές επενδύσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες από όσες έχουν γίνει μέχρι σήμερα και θα οδηγήσουν στη δημιουργία εργοστασίων, βιομηχανικών μονάδων και εξοπλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας εκατομμύρια νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους Αμερικανούς», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοικτό για όλα τα πλοία, με εξαίρεση όσα συνδέονται με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι η ιρανική ηγεσία οδηγεί τη χώρα «στον δρόμο της ολοκληρωτικής καταστροφής».



Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

Το πετρέλαιο ρέει περισσότερο από ποτέ, χάρη στην εκπληκτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαίτερος χαιρετισμός στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και στον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Χάρη σε αυτούς και σε όλα τα μέλη του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο - και μάλιστα με διαφορά - το Στενό του Ορμούζ είναι ανοικτό για όλη τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση το Ιράν. Και αυτό εξαιτίας της ηγεσίας του, που ψεύδεται, είναι βίαιη και κακόβουλη και οδηγεί τη χώρα στον δρόμο της ολοκληρωτικής καταστροφής.

Θα επιβάλουμε, επομένως, πλήρη αποκλεισμό, αλλά μόνο στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν οτιδήποτε σχετίζεται με ιρανικά φορτία.

Έπειτα από ιδιαίτερα παραγωγικές συνομιλίες με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω τη χρέωση για αποζημίωση 20% προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, τις οποίες θα κάνουν στις ΗΠΑ διάφορα κράτη του Κόλπου.

Οι επενδύσεις αυτές θα είναι τεράστιες, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά επωφελείς και για τις ίδιες τις χώρες και για το μέλλον τους.

Όπως όλοι γνωρίζουν, έχουμε ήδη τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία. Οι νέες αυτές επενδύσεις, όμως, θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο το ποσό αυτό και θα δούμε εργοστάσια, βιομηχανικές μονάδες και εξοπλισμό να κατακλύζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιστορικά επίπεδα, δημιουργώντας επιπλέον εκατομμύρια καλά αμειβόμενες αμερικανικές θέσεις εργασίας.

Η Αμερική κερδίζει ξανά, όπως ποτέ άλλοτε.

Οι ημέρες κατά τις οποίες το Ιράν σκότωνε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 52.000 διαδηλωτές, έχουν τελειώσει. Και, το σημαντικότερο, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ



Πηγή: skai.gr

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