Μουντιάλ 2026: Ημιτελικός... αξίας 2,74 δισ. ευρώ

Γαλλία εναντίον Ισπανίας στο στάδιο AT&T στο Άρλινγκτον (22:00), ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει αντιμέτωπες τις δύο εθνικές ομάδες που ερμηνεύουν καλύτερα το σύγχρονο ποδόσφαιρο, αλλά και δύο βαθιά διαφορετικές φιλοσοφίες.



Οι «Μπλε» του Ντιτιέ Ντεσάμπ παρατάσσουν την πιο ακριβή ομάδα του τουρνουά, η «Λα Ρόχα» του Λουίς ντε Λα Φουέντε βασίζεται στον πιο ακριβό παίκτη στον κόσμο.

Ένας τελικός συνολικής αξίας 2,74 δισεκατομμυρίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εξειδικευμένης ιστοσελίδας Transfermarkt, η Γαλλία ηγείται ολόκληρης της κατάταξης των 48 συμμετεχουσών ομάδων με μια ομάδα αξίας 1,52 δισεκατομμυρίων ευρώ, η μόνη ομάδα που ξεπερνά τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ισπανία είναι τρίτη - πίσω από την Αγγλία (1,36 δισεκατομμύρια ευρώ) - στα 1,22 δισεκατομμύρια ευρώ, μια διαφορά περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ από τους αντιπάλους της.

Είναι μια πραγματική διαφορά που αντανακλά δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Η Γαλλία οφείλει την πρωτοπορία της στους σταρ παίκτες της, οι οποίοι, ωστόσο, αποτελούν μέρος μιας ομάδας που βασίζεται στο βάθος: ο Μπαπέ μόνος του αξίζει 180 εκατομμύρια ευρώ, ακολουθούμενος από τον Ολίσε στα 150 εκατομμύρια ευρώ, ή το 10% ολόκληρης της ομάδας.

Η Ισπανία, από την άλλη πλευρά, μπορεί να βασιστεί στον πιο ακριβό παίκτη της, ο οποίος καλείται να οδηγήσει την ομάδα του σε αυτή την ευαίσθητη φάση. Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έγινε 19 ετών χθες, αποτιμάται στα 200 εκατομμύρια ευρώ, ίσος στην πρώτη θέση του τουρνουά με τον Νορβηγό Έρλινγκ Χάαλαντ.

Πίσω του, μεταξύ των Ισπανών παικτών, βρίσκονται ο σταρ της Μπαρτσελόνα, Πέδρι, με 150 εκατομμύρια ευρώ (τέταρτος στην ατομική κατάταξη) και ο Πάου Κουμπάρσι με 80 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κατάταξη των 30 πιο ακριβοπληρωμένων παικτών στο Παγκόσμιο Κύπελλο (καθαροί μισθοί, υπολογισμένοι από την εξειδικευμένη ιστοσελίδα Calcio e Finanza), ένα τουρνουά που κυριαρχείται από συμβόλαια από το Saudi Pro League, η Γαλλία περιλαμβάνει τρεις παίκτες: τον Τεό Ερναντέζ, όγδοο συνολικά με 20,4 εκατομμύρια ευρώ καθαρά χάρη στη μεταγραφή του στην Αλ Χιλάλ, τον Μπαπέ 11ο με 15 εκατομμύρια ευρώ και τον Ντεμπελέ, 28ο με 10 εκατομμύρια ευρώ.

Από την άλλη, κανένας Ισπανός παίκτης δεν μπαίνει στην πρώτη 30άδα, η οποία απαιτεί σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ καθαρά ανά σεζόν. Η La Roja έχει τον πιο πολύτιμο παίκτη στον πλανήτη - τον Γιαμάλ αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ - ο οποίος, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, δεν είναι ακόμη ανάμεσα στους τριάντα υψηλότερους μισθούς του τουρνουά.



Μεταξύ των προπονητών, ο Ντιντιέ Ντεσάμπ είναι έκτος σε μισθό με 3,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο Λουίς ντε Λα Φουέντε, νυν πρωταθλητής Ευρώπης, παραμένει εκτός της πρώτης δεκάδας: περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ καθαρά.

Ο μέσος όρος ηλικίας της Γαλλίας είναι 27,1 χρόνια, ενώ της Ισπανίας 26,9.

Πηγή: skai.gr

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