Για χρόνια, το Ισραήλ φέρεται να διεξήγαγε μια μυστική επιχείρηση με στόχο να στρατολογήσει τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ως πηγή πληροφοριών και, σε μεταγενέστερο στάδιο, να τον εγκαταστήσει ακόμη και ως ηγέτη του Ιράν.

Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό από την υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), αφού οι ιρανικές αρχές φέρονται να αποκάλυψαν σημαντικό μέρος των επαφών του με το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα των "New York Times", το οποίο επικαλείται τέσσερις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ένα από τα πιο ασυνήθιστα στάδια της επιχείρησης έλαβε χώρα στις αρχές του 2024, όταν ανώτερος αξιωματούχος της ουγγρικής κυβέρνησης ζήτησε από τον Γκέργκελι Ντέλι, πρύτανη του Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης Ludovika στη Βουδαπέστη, να προσκαλέσει τον Αχμαντινετζάντ σε συνέδριο για την κλιματική αλλαγή.

Ο Ντέλι δήλωσε ότι ενημερώθηκε πως το συνέδριο θα λειτουργούσε στην πραγματικότητα ως κάλυψη για μυστικές συνομιλίες μεταξύ του Αχμαντινετζάντ και Ισραηλινών αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών. Παρά τις ανησυχίες του για πιθανή ζημιά στη δική του φήμη και σε εκείνη του πανεπιστημίου, αποδέχθηκε να αποστείλει την πρόσκληση, επειδή πίστευε ότι «αν έχεις δύο εχθρούς και αυτοί θέλουν να μιλήσουν μεταξύ τους, τότε είναι καλύτερο να κάνεις ό,τι μπορείς για να τους βοηθήσεις να συνομιλήσουν».

Πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο τότε επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, ταξίδεψε προσωπικά στη Βουδαπέστη για να συναντήσει τον Αχμαντινετζάντ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τα επόμενα χρόνια το Ισραήλ πραγματοποίησε αρκετές μυστικές πληρωμές προς τον Αλί Ακμπάρ Τζαβανφεκρ, εκπρόσωπο του Αχμαντινετζάντ, ενώ Ισραηλινοί πράκτορες φέρονται να συναντήθηκαν μαζί του αρκετές ακόμη φορές πριν από την έναρξη της επιχείρησης "Operation Roaring Lion".

Πηγή: skai.gr

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