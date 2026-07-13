Μικ Τζάγκερ κατά Μπρους Σπρίνγκστιν: «Κανείς δεν πληρώνει εισιτήριο για να ακούσει κήρυγμα»

Ο Μικ Τζάγκερ φάνηκε να αφήνει σαφείς αιχμές κατά του Μπρους Σπρίνγκστιν και των πολιτικών ομιλιών που πραγματοποιεί ο Αμερικανός τραγουδιστής κατά τη διάρκεια των συναυλιών του.

Ο 82χρονος frontman των Rolling Stones μίλησε στο podcast των «New York Times» με τον Ντέιβιντ Μαρκίζι και ανέλυσε τη δική του φιλοσοφία για το πώς ένας καλλιτέχνης πρέπει να αντιμετωπίζει το κοινό του στις μεγάλες ζωντανές εμφανίσεις.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στη σχέση των καλλιτεχνών με το κοινό και έγινε αναφορά σε μουσικούς όπως ο Μπομπ Ντίλαν και ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο Μικ Τζάγκερ ξεκαθάρισε ότι βασική του προτεραιότητα είναι οι θεατές να φεύγουν από τη συναυλία με ανεβασμένη διάθεση.

«Η δουλειά μου είναι να φροντίζω, ώστε οι άνθρωποι που έρχονται να περνούν όσο καλύτερα γίνεται», δήλωσε. Όπως εξήγησε, για δύο ώρες οι θεατές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ξεχνούν τα προβλήματά τους, τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και όσα συμβαίνουν στον κόσμο. «Δεν θέλεις να τους κάνεις διάλεξη», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η συναυλία ως απόδραση από την καθημερινότητα

Ο Μικ Τζάγκερ παρομοίασε μια μεγάλη συναυλία με έναν σημαντικό αθλητικό αγώνα, υποστηρίζοντας ότι το κοινό πρέπει να μπορεί να αφήνει στην άκρη το άγχος και τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι κάθε κοινό είναι διαφορετικό και πως η αντίδρασή του εξαρτάται από τη χώρα και την κουλτούρα των ανθρώπων που βρίσκονται στις εξέδρες. Σε ορισμένες περιοχές, όπως είπε, οι θεατές μπορεί να εκδηλώνονται έντονα, ενώ αλλού να απολαμβάνουν τη μουσική με πιο ήρεμο τρόπο.

«Η δουλειά σου είναι να τους κάνεις να περάσουν όσο καλύτερα μπορούν. Κάποιοι θέλουν να ξεσαλώσουν εντελώς, ενώ άλλοι διασκεδάζουν με τον δικό τους τρόπο», ανέφερε.

Οι πολιτικές επιθέσεις του Σπρίνγκστιν στον Τραμπ

Οι δηλώσεις του Μικ Τζάγκερ ήρθαν μετά τις επανειλημμένες επιθέσεις του Μπρους Σπρίνγκστιν κατά του Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησής του. Ο Σπρίνγκστιν έχει χρησιμοποιήσει αρκετές συναυλίες του ως βήμα πολιτικής κριτικής, εξαπολύοντας σφοδρές κατηγορίες κατά του Αμερικανού προέδρου.

Κατά την έναρξη της περιοδείας του τον Απρίλιο, υποστήριξε ότι ο Λευκός Οίκος καταστρέφει την αμερικανική ιδέα και πλήττει τη διεθνή εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε άλλη εμφάνισή του στην Ουάσινγκτον, χαρακτήρισε τον Τραμπ «ρατσιστή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις του θρυλικού μουσικού. Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επιτέθηκε επανειλημμένα στον Σπρίνγκστιν, χρησιμοποιώντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και καλώντας τους υποστηρικτές του κινήματος MAGA να μποϊκοτάρουν την περιοδεία του.

Πηγή: skai.gr

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