ICC Ελλάς: Η παραχώρηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων απαιτεί θεσμικό συντονισμό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς) μέσω του Τομέα Αεροπορικής Ανάπτυξης παρουσίασε τις θέσεις και προτάσεις της ενόψει της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την 40ετή παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, με προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 20 Αυγούστου 2026.

Τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια εξυπηρετούν κυρίως νησιωτικές και ακριτικές περιοχές και έχουν σημαντικό ρόλο στη γενική και επιχειρηματική αεροπορία, στην αεροπορική εκπαίδευση, στην πολιτική προστασία και στην περιφερειακή ανάπτυξη, διαφέροντας από τα υπό διαχείριση από την Fraport Greece 14 περιφερειακά αεροδρόμια.

Η αξία της παραχώρησης εξαρτάται από τέσσερις αλληλένδετους παράγοντες: υποδομή, νομική και επιχειρησιακή πρόσβαση, ενεργός ζήτηση και ασφάλεια, και δεν περιορίζεται απλά στην ανακαίνιση κτιρίων ή αύξηση της επιβατικής κίνησης, καθώς διοικητικά εμπόδια και δυσανάλογες χρεώσεις μπορούν να περιορίσουν την αποδοτικότητα της επένδυσης.

Τις θέσεις, τις ανησυχίες και τις προτάσεις του αεροπορικού οικοσυστήματος, ενόψει της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, παρουσίασε σήμερα η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς), μέσω του νεοϊδρυθέντος Τομέα Αεροπορικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Πιλότων.

Όπως επισημάνθηκε ο Τομέας Αεροπορικής Ανάπτυξης του ICC Ελλάς, ο οποίος πραγματοποίησε την ιδρυτική του συνάντηση στις 23 Ιουνίου 2026, επιδιώκει να λειτουργεί ως σταθερός θεσμικός κόμβος διαλόγου, τεκμηρίωσης και συντονισμού. Η παρέμβαση πραγματοποιείται ενόψει της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά την 40ετή παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, για την οποία η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει οριστεί στις 20 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με το ICC Ελλάς, τα συγκεκριμένα αεροδρόμια διαφέρουν ουσιαστικά από 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, καθώς εξυπηρετούν κυρίως νησιωτικές και ακριτικές περιοχές, ενώ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη γενική και επιχειρηματική αεροπορία, την αεροπορική εκπαίδευση, την πολιτική προστασία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Τονίζει πως η πραγματική αξία της παραχώρησης δεν εξαντλείται στην ανακαίνιση κτιρίων ή στην αύξηση της επιβατικής κίνησης. Εξαρτάται από τέσσερις αλληλένδετους παράγοντες: υποδομή, νομική και επιχειρησιακή πρόσβαση, ενεργός ζήτηση και ασφάλεια. Επένδυση σε τερματικό σταθμό δεν μπορεί να αποδώσει πλήρως όταν η πρόσβαση παραμένει διοικητικά δυσχερής, οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες, οι χρεώσεις είναι δυσανάλογες ή το ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορεί να εισέλθει εγκαίρως στη χώρα.

Όπως επισημαίνει, απαιτείται ταυτόχρονα λειτουργική πρόσβαση, αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο, επαρκείς υπηρεσίες και υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, προτείνει να υπάρξει σαφής διάκριση ανάμεσα στις συμβατικές υποχρεώσεις που θα αναλάβει ο μελλοντικός παραχωρησιούχος και στις πολιτικές παρεμβάσεις που οφείλει να υλοποιήσει το κράτος, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία σύγχρονων αλλά υποχρησιμοποιούμενων υποδομών.

Τι προτείνει

Στο επίπεδο της σύμβασης παραχώρησης, το ICC Ελλάς εισηγείται:

- την ισότιμη και λειτουργική πρόσβαση της γενικής αεροπορίας (να εξεταστούν ελάχιστες θέσεις στάθμευσης, δεσμευτικοί χρόνοι απόκρισης σε αιτήματα PPR, δημοσιευμένα και αναλογικά τιμολόγια, διαφανείς κανόνες επίγειας εξυπηρέτησης, επάρκεια καυσίμων και ελάχιστα εποχικά ή ημερήσια παράθυρα λειτουργίας,

- τη διασφάλιση κατάλληλων υποδομών για την αεροπορική εκπαίδευση,

- τη θέσπιση δεικτών απόδοσης (KPIs) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αεροδρομίων για την εφαρμογή αποφάσεων σχετικά με το καθεστώς Schengen και τους τελωνειακούς ελέγχους. Παράλληλα, ζητά από την Πολιτεία να προχωρήσει σε παρεμβάσεις που αφορούν την απλούστευση των διαδικασιών Schengen και τελωνείων, τη χρηματοδότηση των αεροπορικών σχολών, την επιτάχυνση της έκδοσης θεωρήσεων εισόδου (Visa D) για εκπαιδευόμενους πιλότους από τρίτες χώρες, την ενίσχυση της πανεπιστημιακής διασύνδεσης της αεροπορικής εκπαίδευσης, την αναθεώρηση του πλαισίου χρεώσεων και τη βελτίωση της λειτουργικής διαθεσιμότητας των μικρών περιφερειακών αεροδρομίων.

Επτά άξονες για τον δημόσιο διάλογο

Ο Τομέας Αεροπορικής Ανάπτυξης του ICC Ελλάς, προτείνει ο δημόσιος διάλογος να οργανωθεί γύρω από επτά βασικούς άξονες: τον συμβατικό σχεδιασμό και τους δείκτες απόδοσης, την ισότιμη πρόσβαση όλων των χρηστών στα αεροδρόμια, τις κρατικές και κανονιστικές προϋποθέσεις, την περιφερειακή συνδεσιμότητα, την ασφάλεια πτήσεων, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την εθνική ασφάλεια. Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία ενός «Μηχανισμού Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Αεροπορικών Δεδομένων», ο οποίος θα συγκεντρώνει ανωνυμοποιημένες πληροφορίες για τη λειτουργία των αεροδρομίων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, συμβάλλοντας στην τεκμηρίωση προτάσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Υπόμνημα προς την Πολιτεία

Το ICC Ελλάς ανακοίνωσε ότι θα συγκεντρώσει όλες τις προτάσεις σε ένα συγκεντρωτικό-ολοκληρωμένο υπόμνημα, το οποίο θα κατατεθεί στην κυβέρνηση, στο Υπερταμείο και στους αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. Όπως επισημαίνεται, στόχος δεν είναι η υποστήριξη κάποιου επενδυτή ή η παρέμβαση στη διαγωνιστική διαδικασία, αλλά η διαμόρφωση ενός σταθερού, ασφαλούς και επενδύσιμου πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι η παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων θα αποτελέσει μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες και την ελληνική αεροπορία συνολικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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