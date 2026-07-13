Δημοσίευμα του Krepsinis στη Λιθουανία ανέφερε πως ο Γιόνας Βαλαντσιούνας υπέγραψε ήδη διετές συμβόλαιο με την Ζάλγκιρις, ολοκληρώνοντας την καριέρα του στο ΝΒΑ.

Παρ' όλα αυτά, ο πολύπειρος σέντερ φρόντισε να διαψεύσει κάθε σενάριο περί συμφωνίας με τον σύλλογο της πατρίδας του.

«Ξυπνάς και βλέπεις ότι όλα έχουν αποφασιστεί για σένα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα εγώ. Ευχαριστώ, δημοσιογράφοι», σχολίασε στα social media, όντας ξεκάθαρος!

Ο Βαλαντσιούνας είχε φτάσει σε προφορική συμφωνία με τη Ζαλγκίρις ώστε να μετακομίσει στο Κάουνας, εφόσον δεν έβρισκε κάποια πρόταση από το ΝΒΑ.

Ο 34χρονος εξακολουθεί να εξερευνά την αγορά ελεύθερων παικτών του NBA και θέλει να αξιολογήσει πλήρως όλες τις διαθέσιμες επιλογές πριν αποφασίσει επίσημα να επιστρέψει στην Ευρώπη. Την περασμένη σεζόν, ο Βαλαντσιούνας ήταν ο αναπληρωματικός σέντερ των Νάγκετς πίσω από τον σούπερ σταρ Νίκολα Γιόκιτς. Ο Λιθουανός αγωνίστηκε σε 69 αγώνες και είχε μέσο όρο 8,4 πόντους με 60,4% στα δίποντα, 30,8% στα τρίποντα και 76,8% στις βολές, μαζί με 4,9 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 13 λεπτά ανά αγώνα.

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