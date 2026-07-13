Παίκτης του Παναθηναϊκού ο Κρίστιανσεν, το απόγευμα η ανακοίνωση

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι από σήμερα (13/07) και μέχρι το τέλος της σεζόν ο Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Ο Δανός αριστερός μπακ - και πρώτος στόχος για τη συγκεκριμένη θέση, κατόπιν επιθυμίας του Τζέικομπ Νίστρουπ - πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλα τα ιατρικά τεστ στην Αθήνα, μετά από εκείνα στην Ιταλία, και πριν από λίγο υπέγραψε το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι».

Θυμίζουμε ότι ο Κρίστιανσεν θα αποκτηθεί με τη μορφή του δανεισμού από τη Λέστερ και οψιόν αγοράς για τα επόμενα τέσσερα χρόνια (1+4), η οποία θα ενεργοποιηθεί αν παίξει στο 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού, από 45’ και πάνω.

Πλέον, εκκρεμούν κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες μεταξύ των συλλόγων, ενώ η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του 23χρονου αμυντικού από τις «αλεπούδες» προβλέπεται αργά το απόγευμα.

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