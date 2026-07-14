ΕΕ: Bήματα για Ουκρανία, Μολδαβία, Αλβανία και Μαυροβούνιο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ουκρανία και η Μολδαβία ξεκινούν το δεύτερο cluster ενταξιακών συνομιλιών στην ΕΕ, σηματοδοτώντας σημαντική πρόοδο στη διεύρυνση της Ένωσης.

Η Αλβανία και το Μαυροβούνιο προχωρούν στο κλείσιμο διαπραγματευτικών κεφαλαίων, ενισχύοντας την πορεία ένταξής τους.

Η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ χαρακτηρίζει τη διεύρυνση ως "στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία".

«Ορόσημο» για την πολιτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η σημερινή ημέρα, μετά το μεγάλο κύμα ένταξης του 2004, καθώς η Ουκρανία και η Μολδαβία ανοίγουν τη δεύτερη δέσμη (cluster) των ενταξιακών συνομιλιών τους, ενώ παράλληλα η Αλβανία και το Μαυροβούνιο προχωρούν στο κλείσιμο διαπραγματευτικών τους κεφαλαίων. Η «Μέγκα-Τρίτη», όπως την χαρακτηρίζουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αφορά τον μεγαλύτερο αριθμό διακυβερνητικών διασκέψεων με υποψήφιες προς ένταξη χώρες, που πραγματοποιούνται σε μια ημέρα.



Η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ καλωσόρισε την πρόοδο των υποψήφιων προς ένταξη χωρών με τον υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τόμας Μπερν να κάνει λόγο για «σημαντικό βήμα» στην ευρωπαϊκή τους πορεία. Η διεύρυνση αποτελεί «στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία» είπε χαρακτηριστικά.



Μόλις ένα μήνα μετά την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, η Ουκρανία και η Μολδαβία άνοιξαν σήμερα τη δεύτερη δέσμη των διαπραγματεύσεών τους με την ΕΕ που αφορά δύο κρίσιμα κεφάλαια: εκείνο για την κοινή εμπορική πολιτική, την ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακή συνεργασία, καθώς και εκείνο για την κοινή εξωτερική πολιτική, την πολιτική ασφάλειας και άμυνας.

Ενίσχυση της δυναμικής της διεύρυνσης

Πέρα όμως από το τεχνικό σκέλος των διαπραγματεύσεων, η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό, καθώς για σχεδόν δύο χρόνια η ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας παρέμενε ουσιαστικά «παγωμένη» εξαιτίας του βέτο της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν. Η αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στη Βουδαπέστη επέτρεψε να ξεμπλοκάρει η διαδικασία, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις από κάποια κράτη-μέλη για επιτάχυνση της διαδικασίας ως προς το άνοιγμα νέων κεφαλαίων, παρά τη θετική αξιολόγηση της Κομισιόν.



Την ίδια ώρα, η Αλβανία κλείνει σήμερα τρία διαπραγματευτικά κεφάλαια – επιστήμη και έρευνα, εκπαίδευση και πολιτισμό, καθώς και εξωτερικές σχέσεις – ενώ το Μαυροβούνιο ολοκληρώνει άλλα δύο, για την πολιτική ανταγωνισμού και την τελωνειακή ένωση, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει η πιο προχωρημένη υποψήφια προς ένταξη χώρα.



«Η δυναμική της διεύρυνσης ενισχύεται» τόνισε από την πλευρά της η επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος, ενώ πρόσθεσε ότι «πλέον είναι αδιαμφισβήτητο ότι η Ουκρανία, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο και η Αλβανία κινούνται προς την πλήρη ένταξη, εφόσον συνεχίσουν να υλοποιούν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις».



Παρότι η διεύρυνση παραμένει επισήμως μια αυστηρά αξιοκρατική διαδικασία, αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι το πολιτικό παράθυρο ευκαιρίας ίσως αποδειχθεί περιορισμένο. Ο εκλογικός κύκλος του 2027 σε αρκετά κράτη-μέλη –μεταξύ αυτών και η Γαλλία, όπου η ένταξη νέων μελών απαιτεί δημοψήφισμα– σε συνδυασμό με την ανάγκη εσωτερικών μεταρρυθμίσεων της ΕΕ ενόψει μιας νέας διεύρυνσης, ενδέχεται να επιβραδύνει τη σημερινή δυναμική.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.