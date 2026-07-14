Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Κρεμλίνο, μέσω του εκπροσώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζει ότι η δημιουργία εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας είναι αδύνατη.

Τα σχόλια του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς δείχνουν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, αδιέξοδο των Ευρωπαίων στην υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ επισημαίνει ότι εάν οι Ευρωπαίοι αποκλείουν τη συμμετοχή της Ρωσίας, τότε αυτό αποκλείει και τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στη διαδικασία διευθέτησης.

Το Κρεμλίνο κατέκρινε σήμερα τα σχόλια του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Η δημιουργία εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας είναι αδύνατη», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Τα σχόλια του Μερτς κατέδειξαν πως οι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε αδιέξοδο, είπε. Εάν οι Ευρωπαίοι είναι πράγματι πεπεισμένοι για κάτι τέτοιο, «τότε αυτό αποκλείει τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στη διαδικασία διευθέτησης», είπε ο Πεσκόφ.

Η τοποθέτηση του Πεσκόφ εκλαμβάνεται ως απάντηση στις δηλώσεις του Μερτς σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, μετά τη σύνοδο της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας υπογράμμισε τις πρόσφατες στρατιωτικές επιτυχίες της Ουκρανίας, εκτιμώντας πως παρουσιάζεται μια ευκαιρία για ειρήνη. «Η Ουκρανία και οι εταίροι της θα αποφασίσουν πώς θα διαμορφώσουμε τις λεπτομέρειες των εγγυήσεων ασφαλείας μας, και όχι η Μόσχα», δήλωσε ο Μερτς.

Η Συμμαχία των Προθύμων σχεδιάζει τη συγκρότηση μιας πολυεθνικής δύναμης, υπό ευρωπαϊκή ηγεσία και με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η οποία θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας.

Προκειμένου να δικαιολογήσει την εισβολή στρατευμάτων της στη γειτονική Ουκρανία, η Ρωσία είχε επικαλεστεί την ανησυχία της σχετικά με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς. Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο ανάπτυξης δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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