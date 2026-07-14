Το σουβενίρ του Χάαλαντ από το Ντάλας, που έγινε αμέσως ανάρπαστο

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ επέστρεψε από τις ΗΠΑ, καθώς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Νορβηγίας και εξακολουθεί να συγκεντρώνει τα βλέμματα πάνω του. Ο 26χρονος - σε λίγες μέρες - επιθετικός εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο με μία πολυτελέστατη τσάντα και ένα ιδιαίτερο σουβενίρ, ένα ταριχευμένο ρακούν να κρατά ένα μπουκάλι ουίσκι.

Το ρακούν το αγόρασε από το κατάστημα Wild Bill's Western Store στο Ντάλας του Τέξας, όπου βρέθηκε κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Σύμφωνα με το κατάστημα, κοστίζει περίπου 750 δολάρια και μετά τη viral φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα.

Πέραν του σουβενίρ, εντύπωση προκάλεσε και η πανάκριβη τσάντα ταξιδιού που έφερε, Dolce & Gabbana Sicily Tote, της πιο πρόσφατης ανοιξιάτικης-καλοκαιρινής σεζόν. Η συγκεκριμένη τσάντα... μάλλον δεν εξαντλήθηκε με την ίδια ταχύτητα, διότι κοστίζει κοντά στα τρία χιλιάρικα.

Πηγή: skai.gr

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