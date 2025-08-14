Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στην Κρακοβία, στη ρεβάνς της «λευκής» ισοπαλίας του ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός καλείται να φορέσει το... καλό ευρωπαϊκό του κοστούμι, να εμφανίσει στον αγωνιστικό χώρο όλες τις αρετές που ξεδίπλωσε στο πρώτο ματς και να κρατήσει σε «χαμηλές στροφές» την πάντα επικίνδυνη Σαχτάρ, με το μεγάλο ζητούμενο να είναι η αποτελεσματικότητα και η εκμετάλλευση των τελικών προσπαθειών.

Ο Ρουί Βιτόρια επέλεξε τελικά τον Τσέριν σε ρόλο δεκαριού, με τους Πελίστρι και Τετέ στα άκρα. Ουσιαστικά, η μοναδική αλλαγή προσώπου είναι η παρουσία του Τσέριν και η απουσία του Φίλιπ Τζούριτσιτς, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος - Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν - Τετέ, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού οι Λαφόντ, Κότσαρης, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου.

Για τους Ουκρανός, η μοναδική αλλαγή είναι η παρουσία του Αρτέμ Μπονταρένκο στη θέση του Γκεόργκι Σουντάκοφ, που έχασε τον πατέρα του και έμεινε εκτός αποστολής. Αναλυτικά η ενδεκάδα της Σαχτάρ: Ρίζνικ, Ενρίκε, Τομπίας, Μποντάρ, Ματβιγένκο - Μάρλον, Οτσερένκο, Μπονταρένκο - Νιούερτον, Σαντάνα, Ελίας.

Στον πάγκο της Σαχτάρ οι Φεσιούν, Τβαρντόβσκι, Μάρλον Σάντος, Σβεντ, Αζάροβ, Γκραμ, Χλουστσένκο, Τσουκάνοφ, Κονόπλια, Ναζαρίνα, Φαρίνα.

Πριν από μία εβδομάδα, οι δύο ομάδες έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, με το «τριφύλλι» να εμφανίζεται «διαβασμένο», περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα επιθετικά «ατού» των Ουκρανών.

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία) Βοηθοί: Γιαν Ζάιντελ, Ράφαελ Βόλτιν 4ος Βοηθός: Τίμο Γκέραχ VAR/AVAR: Κρίστιαν Ντίνγκερτ, Γιόχαν Πφέιφερ

Μπορείτε να δείτε Live την εξέλιξη της αναμέτρησης εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.