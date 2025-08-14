Με Τσέριν και Τετέ-Πελίστρι ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε το βράδυ (21:00) τη Σαχτάρ στην Κρακοβία, στη ρεβάνς της «λευκής» ισοπαλίας του ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.



Περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα, έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ρουί Βιτόρια, με τον Άνταμ Τσέριν να παίρνει τελικά θέση στο «10» και τους Τετέ, Πελίστρι να αγωνίζονται ως εξτρέμ. Η μόνη αλλαγή σε πρόσωπα, επομένως, σε σχέση με το πρώτο ματς, είναι η απουσία του Φίλιπ Τζούριτσιτς και η παρουσία του Άνταμ Τσέριν.

Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος - Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν - Τετέ, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.Στον πάγκο οι: Λαφόντ, Κότσαρης, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Γερεμέγεφ, ΜπρέγκουΡίζνικ, Ενρίκε, Τομπίας, Μποντάρ, Ματβιγένκο - Μάρλον, Οτσερένκο, Μπονταρένκο - Νιούερτον, Σαντάνα - Ελίας.Στον πάγκο οι: Φεσιούν, Τβαρντόβσκι, Μάρλον Σάντος, Σβεντ, Αζάροβ, Γκραμ, Χλουστσένκο, Τσουκάνοφ, Κονόπλια, Ναζαρίνα, Φαρίνα.

