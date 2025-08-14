Επίσημα τέλος από ΑΕΚ ο Λαμέλα

Παρελθόν από την ΑΕΚ αποτελεί κaι επίσημα ο Έρικ Λαμέλα. Οι δύο πλευρές έλυσαν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους, που είχε διάρκεια ακόμη δύο χρόνια. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός δεν ήταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και ήταν… θεατής στην προετοιμασία της ομάδας, καθώς λόγω και κάποιων τραυματισμών δεν ήταν σε θέση να προπονείται καθημερινά. Στον έναν χρόνο που έμεινε στην «Ένωση» είχε 31 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 ασίστ.

Η αποχώρηση του Λαμέλα αλαφρύνει τον προϋπολογισμό της ΑΕΚ, καθώς είχε λαμβάνειν 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως για τις δύο προσεχείς σεζόν και θα πάρει μόνο ένα μέρος των απολαβών αυτών. «Έρικ, σου ευχόμαστε τα καλύτερα και σε ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε», ανέφερε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της ΑΕΚ.

