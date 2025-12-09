Λογαριασμός
Champions League LIVE: Καϊράτ - Ολυμπιακός 0-0 (α' ημίχρονο)

Σαντιάγκο Έσε και Ντανιέλ Ποντένσε επιλέγει στο βασικό σχήμα ο Μεντιλίμπαρ στην παγωμένη Αστάνα του Καζακστάν, στο ματς της 6ης αγωνιστικής της League Phase

Καϊράτ Ολυμπιακός

Σε εξέλιξη είναι το σημαντικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.  Καλύτεροι οι «ερυθρόλευκοι» στο πρώτο 20λεπτο, πολύ μαχητικό και σκληρό το παιχνίδι των γηπεδούχων.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 33η θέση της βαθμολογίας με δύο βαθμούς, ενώ η Καϊράτ είναι 35η (προτελευταία), με έναν.

Καϊράτ (4-2-3-1): Αναρμπέκοφ, Μάτα, Σορόκιν, Σιρομπόκοφ, Ταπάλοφ - Γκλάζερ, Μπάιμπεκ - Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο, Ζάρια - Εντμίλσον.

Στον πάγκο οι: Μπουχ, Καλμούρζα, Κασαμπούλατ, Κούργκιν, Σαντιμπέκοφ, Ζορζίνιο, Μαρτίνοβιτς, Στανόγιεφ, Γκρομίκοφ, Τουγιακμπάγεφ.

Ολυμπιακός (4-2-3-1): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα - Μουζακίτης, Έσε - Ποντένσε, Μαρτίνς, Τσικίνιο - Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο οι: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

TAGS: ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Champions League
