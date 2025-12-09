Τη δέσμευση ότι θα κυνηγήσει μέχρι τέλους και σε όλα τα επίπεδα την υπόθεση Λανουά συνέχισε να υλοποιεί η ΑΕΚ.

Αφότου αθωώθηκε για το περιστατικό με τον Στεφάν Λανουά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όπου δεν στοιχειοθετήθηκαν οι καταγγελίες του αρχιδιαιτητή για το περιστατικό στην OPAP Arena, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ είχε στείλει εξώδικο στην ΕΠΟ.

Με αυτό ζητούσε επανόρθωση και δημόσια συγγνώμη εντός δέκα ημερών για την δημόσια τοποθέτηση της ομοσπονδίας εναντίον της πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι ότι ο Γάλλος προπηλακίστηκε.

Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό δεν συνέβη ούτε από την πλευρά του Μάκη Γκαγκάτση, ούτε από την πλευρά της ΕΠΟ, η Ένωση κατέθεσε αγωγή εναντίον τους, ζητώντας αποζημίωση 800.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη στη φίλαθλη κοινότητα.

Εξάλλου οι «κιτρινόμαυροι» θεωρούν τις νομικές ενέργειες αυτονόητες και απαραίτητες για να αποκατασταθεί η αλήθεια στη συγκεκριμένη υπόθεση, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά:

«Η ΑΕΚ είναι ένα περήφανο σύμβολο με Αρχές, που δεν ανέχεται συκοφαντίες, ύβρεις ή έπαρση από όπου και αν προέρχονται».

