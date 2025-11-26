Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Champions League: Η Κοπεγχάγη νίκησε 3-2 την Καϊράτ και ο Ολυμπιακός βρέθηκε στην 33η θέση

Τα σκορ στα πρώτα παιχνίδια της δεύτερης μέρας της 5ης αγωνιστικής δεν ευνόησαν την ελληνική ομάδα, που ακόμη κι αν νικήσει τη Ρεάλ δεν φτάνει την 24η θέση

Πάφος Μονακό 2-2

Η Κοπεγχάγη νίκησε την Καϊράτ με 3-2 και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League, προσπερνώντας έτσι τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία. Η Πάφος ισοφάρισε στο τέλος τη Μονακό στην Κύπρο σε 2-2 κι έτσι οι δύο ομάδες πήραν από ένα βαθμό και έφτασαν στους έξι. Η ελληνική ομάδα, ξεκινά το ματς με τη Ρεάλ από την 33η θέση της βαθμολογίας.

Όλα τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής 

Γαλατασαράι - Ουνιόν Σεντ Γκιλουάζ 0-1

Άγιαξ - Μπενφίκα 0-2

Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους 2-3

Μπορούσια Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 4-0

Τσέλσι - Μπαρτσελόνα 3-0

Μάντσεστερ Σίτι - Μπάγερν Λεβερκούζεν 0-2

Μαρσέιγ - Νιούκαστλ 2-1

Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0 

Νάπολι - Κάραμπαγκ 2-0

Τα αποψινά παιχνίδια:

Κοπεγχάγη - Καϊράτ 3-2

Πάφος - Μονακό 2-2

Άρσεναλ - Μπάγερν

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Αταλάντα

Λίβερπουλ - PSV

Παρί Σεντ Ζερμέν - Τότεναμ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Κλαμπ Μπριζ

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Champions League Πάφος Μονακό ποδόσφαιρο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark