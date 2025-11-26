Η Κοπεγχάγη νίκησε την Καϊράτ με 3-2 και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League, προσπερνώντας έτσι τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία. Η Πάφος ισοφάρισε στο τέλος τη Μονακό στην Κύπρο σε 2-2 κι έτσι οι δύο ομάδες πήραν από ένα βαθμό και έφτασαν στους έξι. Η ελληνική ομάδα, ξεκινά το ματς με τη Ρεάλ από την 33η θέση της βαθμολογίας.
Όλα τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Γαλατασαράι - Ουνιόν Σεντ Γκιλουάζ 0-1
Άγιαξ - Μπενφίκα 0-2
Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους 2-3
Μπορούσια Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 4-0
Τσέλσι - Μπαρτσελόνα 3-0
Μάντσεστερ Σίτι - Μπάγερν Λεβερκούζεν 0-2
Μαρσέιγ - Νιούκαστλ 2-1
Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0
Νάπολι - Κάραμπαγκ 2-0
Τα αποψινά παιχνίδια:
Κοπεγχάγη - Καϊράτ 3-2
Πάφος - Μονακό 2-2
Άρσεναλ - Μπάγερν
Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Αταλάντα
Λίβερπουλ - PSV
Παρί Σεντ Ζερμέν - Τότεναμ
Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Κλαμπ Μπριζ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.