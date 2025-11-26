Η Κοπεγχάγη νίκησε την Καϊράτ με 3-2 και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League, προσπερνώντας έτσι τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία. Η Πάφος ισοφάρισε στο τέλος τη Μονακό στην Κύπρο σε 2-2 κι έτσι οι δύο ομάδες πήραν από ένα βαθμό και έφτασαν στους έξι. Η ελληνική ομάδα, ξεκινά το ματς με τη Ρεάλ από την 33η θέση της βαθμολογίας.

Όλα τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Γαλατασαράι - Ουνιόν Σεντ Γκιλουάζ 0-1

Άγιαξ - Μπενφίκα 0-2

Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους 2-3

Μπορούσια Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 4-0

Τσέλσι - Μπαρτσελόνα 3-0

Μάντσεστερ Σίτι - Μπάγερν Λεβερκούζεν 0-2

Μαρσέιγ - Νιούκαστλ 2-1

Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Νάπολι - Κάραμπαγκ 2-0

Τα αποψινά παιχνίδια:

Κοπεγχάγη - Καϊράτ 3-2

Πάφος - Μονακό 2-2

Άρσεναλ - Μπάγερν

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Αταλάντα

Λίβερπουλ - PSV

Παρί Σεντ Ζερμέν - Τότεναμ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Κλαμπ Μπριζ

