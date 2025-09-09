Λιθουανία-Ελλάδα: Η στιγμή που περιμέναμε, η ώρα να ξαναγράψουμε ιστορία

H μεγάλη ώρα είναι... τώρα για την Εθνική! Απόψε στις 21:00 στη Ρίγα, η Ελλάδα δίνει τη μεγαλύτερη μάχη των τελευταίων ετών. Απέναντι στη Λιθουανία, θα διεκδικήσει την πολυπόθητη επιστροφή στα ημιτελικά του EuroBasket μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, από το μακρινό 2009.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη προκρίθηκε με πειστικό τρόπο απέναντι στο Ισραήλ (84-79), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να υπογράφει μια μυθική εμφάνιση (37 πόντοι, 9 ριμπάουντ). Ωστόσο, το αποψινό εμπόδιο είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, δύσκολο. Η παραδοσιακή δύναμη της Λιθουανίας, με πειθαρχία και βάθος στο ρόστερ, υπόσχεται μια μάχη μέχρι τέλους.

Για την Ελλάδα, η πρόκριση δεν είναι απλώς ένας ακόμα αγώνας. Είναι η ευκαιρία να ξαναγράψει ιστορία, να ξαναδεί το όνομά της στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και να κάνει το βήμα για την επιστροφή στο βάθρο, το οποίο μοιάζει πιο... προσβάσιμο από ποτέ, στο φετινό Ευρωμπάσκετ των πολλών εκπλήξεων.

Από την πλευρά της, η Λιθουανία κατάφερε να βρεθεί στην οκτάδα παρά τις πολλές αντιξοότητες. Η «λιέτουβα» πήγε στο Ευρωμπάσκετ με πολλές απουσίες βασικών παικτών (Σαμπόνις, Γκριγκόνις, Μπραζντέικις, Ουλάνοβας), ενώ στην πορεία της διοργάνωσης έχασε και τον ίσως πιο σημαντικό παίκτη της, τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, που τραυματίστηκε σοβαρά.

Παρόλα αυτά, η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις κατόρθωσε να τερματίσει δεύτερη στον Β' Όμιλο με ρεκόρ 4-1, πίσω μόνο από την αήττητη Γερμανία, ενώ στους «16» πήρε το ντέρμπι της βαλτικής και πέταξε εκτός διοργάνωσης την οικοδέσποινα Λετονία, με απίθανη εμφάνιση από τον μέχρι πρότινος «άσημο» Άρνας Βελίτσκα. Φυσικά, η Λιθουανία θα έχει και την υποστήριξη χιλιάδων οπαδών, λόγω γειτνίασης με τη Λετονία.

Το ραντεβού είναι για απόψε στις 21:00, σε ζωντανή μετάδοση από ΕΡΤ1 και Novasports Start. Φυσικά, θα υπάρξει ραδιοφωνική μετάδοση από τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και λεπτό προς λεπτό κάλυψη από το sport-fm.gr. Ο νικητής θα βρεθεί στα ημιτελικά του EuroBasket, όπου θα αντιμετωπίσει όποιον προκριθεί μεταξύ Τουρκίας και Πολωνίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Προημιτελικοί

9 Σεπτέμβρη

Τουρκία – Πολωνία 17:00

Λιθουανία – Ελλάδα 21:00

10 Σεπτέμβρη

Φινλανδία – Γεωργία 17:00

Γερμανία - Σλοβενία 21:00

Ημιτελικοί

12 Σεπτέμβρη

Λιθουανία/Ελλάδα – Τουρκία/Πολωνία

Γερμανία/Σλοβενία – Φινλανδία/Γεωργία

Τελικοί

14 Σεπτέμβρη

17:00 Μικρός Τελικός

21:00 Τελικός

