Έκλεισε τον Σίλκοτ-Ντούμπερι ο Ολυμπιακός - Ταξιδεύει άμεσα στην Ελλάδα

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την απόκτηση του 20χρονου Άγγλου επιθετικού, Σίλκοτ-Ντούμπερι, ο οποίος αναμένεται απόψε στη χώρα μας για να περάσει από τα ιατρικά τεστ την Τρίτη 9/9

Σίλκοτ - Ντούμπερι

Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Σίλκοτ-Ντούμπερι ο Ολυμπιακόςhttps://www.skai.gr/tags/olympiakos. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, τις οποίες μετέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος, οι «ερυθρόλευκοι» είναι έτοιμοι να κάνουν δικό τους τον 20χρονο Άγγλο επιθετικό, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το βράδυ της Δευτέρας 8/9, ενώ την Τρίτη αναμένεται να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, για να ανακοινωθεί στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Ο Σίλκοτ-Ντούμπερι θα αποκτηθεί από την Μπόρνμουθ, η οποία θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης ύψους 30%, ενώ το πλάνο για τον νεαρό επιθετικό είναι αρχικά να ενταχθεί στη Β' ομάδα του Ολυμπιακού, για να ενισχύσει τις προσπάθειές της στη φετινή Super League 2.

