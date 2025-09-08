Ο Μπένι Ενκολόλο είναι και επίσημα παίκτης του Παναιτωλικού, με τον σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτησή του από την Κλουζ.

Ο 28χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός, που έχει καταγωγή από το Κονγκό, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τα «καναρίνια». Την περσινή σεζόν μέτρησε 38 συμμετοχές με τη ρουμανική ομάδα, σημειώνοντας 6 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ.

Τη φετινή σεζόν έχει ήδη αγωνιστεί σε 13 παιχνίδια, με αποτέλεσμα να έχει αγωνιστικό ρυθμό και να μπορεί να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ομάδα μας απέκτησε από την CFR Cluj της Ρουμανίας τον Μπένι Ενκολόλο (Beni Nkololo), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τον Παναιτωλικό.

Έχει καταγωγή από το Κονγκό και γεννήθηκε στη Γαλλία τις 06.11.1996. Αγωνίστηκε σε Brest B, Avranches, Tours FC, SC Lyon, Concarneau, Central Coast, Al-Orobah και τον τελευταίο χρόνο στην CFR Cluj (56 συμμετοχές, 6 γκολ, 9 ασίστ) από την οποία τον αποκτάει η ομάδα μας.

Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 11.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.