Λίντσεϊ Βον Η σοκαριστική πτώση που την έθεσε εκτός Ολυμπιακών Αγώνων

Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του σκι, Λίντσεϊ Βον, είχε ένα ιδιαιτέρως σοβαρό ατύχημα στον αγώνα κατάβασης γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κορτίνα.

Η 41χρονη Βον αγωνιζόταν μόλις εννέα ημέρες μετά από ρήξη συνδέσμων στο αριστερό γόνατο.

Η αθλήτρια χτύπησε σε εμπόδιο κατά το πρώτο άλμα, έχασε την ισορροπία της και τέθηκε εκτός αγώνα, βλέποντας «να σβήνει το όνειρο» ενός μεταλλίου στον τελευταία- σύμφωνα με τα λεγόμενά της- συμμετοχή σε Ολυμπιάδα.

Η Βον, είχε ολοκληρώσει επιτυχώς δύο δοκιμαστικές καταβάσεις στην εμβληματική πίστα Olimpia delle Tofane.

Χρειάστηκε ιατρική φροντίδα για αρκετή ώρα και απομακρύνθηκε με ελικόπτερο από την πίστα.

#DRBDeportes|Accidente

Terrible caída sufrió la legendaria esquiadora estadounidense de 41 años Lindsey Vonn.

El accidente se produjo cuando el bastón de su esquí choco con una de las puertas y perdió el equilibrio. Lindsey regresaba a Juegos Olímpicos tras un retiro de cinco… pic.twitter.com/zRcp1DjsMz — Daniel Rentería Beiza (@Brody_Renteria) February 8, 2026

Η 41χρονη αθλήτρια, όπως σημειώνει το BBC, ρίσκαρε σημαντικά συμμετέχοντας, μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη στην Ελβετία στον τελευταίο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου πριν από τους Αγώνες, αλλά ήταν αποφασισμένη να αγωνιστεί.

Οι θεατές χειροκρότησαν συγκινημένοι το ελικόπτερο που την απομάκρυνε από την πίστα, στην οποία είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία στο παρελθόν, με 12 από τις 84 νίκες της στο Παγκόσμιο Κύπελλο να έχουν συντελεστεί εκεί.

Η Βον έδειχνε χαλαρή στις προπονήσεις και το πρωί του αγώνα. Ο προπονητής της, Άξελ Λουντ Σβίνταλ, είχε δηλώσει ότι πίστευε πως μπορούσε να πετύχει κάτι εντυπωσιακό. Γνωστή για τις επιστροφές της, είχε αποσυρθεί το 2019 ως η πιο επιτυχημένη γυναίκα σκιέρ όλων των εποχών, πριν επιστρέψει απρόσμενα το 2024, έχοντας υποβληθεί σε μερική αντικατάσταση γόνατος στο δεξί πόδι.

Μετά από μια εξαιρετική σεζόν 2025-26, με βάθρο και στις πέντε κούρσες και δύο νίκες, θεωρούνταν φαβορί για μετάλλιο στην Κορτίνα, στους πέμπτους Ολυμπιακούς Αγώνες της. Το νέο αυτό ατύχημα, ωστόσο, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το αν, ακόμη και να ήθελε, θα μπορούσε να αγωνιστεί ξανά σε υψηλό επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή.

