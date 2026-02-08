Πρόβλημα με τον Κόρι Τζόζεφ στον Ολυμπιακό!



Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ο 34χρονος point guard υπέστη θλάση στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, χωρίς να δίνεται ο χρόνος που θα χρειαστεί μέχρι να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, αφού η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Προφανώς, δεν θα συμπεριληφθεί στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τη σημερινή (13:00) εντός έδρας αναμέτρηση των Πειραιωτών με τον Προμηθέα για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ενώ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.



Παράλληλα, εκτός δωδεκάδας για το παιχνίδι με τους Πατρινούς έμειναν οι τραυματίες Παπανικολάου, Μόρις, Λαρεντζάκης, αλλά και οι Νιλικίνα, ΜακΚίσικ, οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι στη λίστα των ξένων.



Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με στους Πατρινούς: Γουόκαπ, Γουόρντ, Μπουρνελές, Βεζένκοβ, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ

