ΠΑΕ ΑΕΚ: «Χωρίς διακριτικά της ομάδας όποιος πήρε εισιτήριο στη θύρα 5Α»

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Χωρίς διακριτικά της ομάδας όποιος πήρε εισιτήριο στη θύρα 5Α» Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ για τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο των Σερρών για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (16:00).

ΑΕΚ

Τις Σέρρες... Νέα Φιλαδέλφεια θα κάνουν οι οπαδοί της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (16:00), αφού ο κόσμος αναμένεται να ξεπεράσει τις 5.000 στο γήπεδο!

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ θέλησε να ενημερώσει πως αν κάποιος φίλος της Ένωσης έχει αγοράσει εισιτήριο στη θύρα 5Α θα πρέπει να γνωρίζει πως δεν θα του επιτραπεί η είσοδος, αν φοράει ρούχα, κασκόλ και διακριτικά του «δικεφάλου».

TAGS: AEK Σούπερλιγκα
