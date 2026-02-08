Γιαννακόπουλος: «Χ από Χέιζ-Ντέιβις παρότι κάναμε την καλύτερη προσφορά»

Αρνητικά ολοκληρώνεται το φλερτ του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Χέιζ-Ντέιβις, όπως έκανε γνωστό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram.



Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» επισημαίνει ότι η πρόταση που κατέθεσε η ομάδα του ήταν η καλύτερη σε σχέση με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, αλλά ο μέχρι πρότινος NBAer (που βρίσκεται στο «στόχαστρο» Χάποελ και Φενέρμπαχτσε) απάντησε αρνητικά.

«Να έχεις το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης… Να έχεις ανανεώσει όλους σου τους παίκτες με διετίες και τριετίες με αύξηση 200 και 300%.



Να έχεις κλειδώσει τον προπονητή που από τελευταίος στην πρώτη του χρονιά σου παίρνει το Ευρωπαϊκό…



Να έχεις στο συρτάρι σου υπογραφή Βαλαντσιό, Γιαμπουσέ… να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους και να έχεις τον κάθε μ...κα συναγερμό ή όποιο άλλο Παναθηναϊκό σάιτ να λέει ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο», αναφέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

