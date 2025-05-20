Λεσόρ: «Θα ήταν καλές άλλες 5-6 Ευρωλίγκες μέχρι το 2035»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την παρουσία του σε δεύτερο συνεχόμενο Final Four, καθώς την Τρίτη (20/05) πέταξε για Άμπου Ντάμπι, ώστε να διεκδικήσει το όγδοο τρόπαιο Ευρωλίγκας στην ιστορία του.



Ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά που υπάρχουν στους «πράσινους» ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων, είναι αν θα καταφέρει να αγωνιστεί ο Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ δεν απάντησε σε αυτό το ερώτημα, όμως συμμετείχε στο γρήγορο Q&A by Stoiximan και έθιξε πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα.



«Μου αρέσει ο Έλληνας πόιντ γκαρντ, ο Τολιόπουλος, που παίζει στην Εθνική Ομάδα», ανέφερε σε ερώτηση για τον παίκτη ελληνικής ομάδας που θα ήθελε στον Παναθηναϊκό εκτός από αθλητές του Ολυμπιακού.



«Ελπίζω ο Παναθηναϊκός να έχει άλλες δέκα Ευρωλίγκες μέχρι το 2035. Αν πρέπει να πω έναν λογικό αριθμό, άλλες 5-6 θα ήταν καλά», απάντησε όταν ρωτήθηκε πόσα «αστέρια» θα κατακτήσει το «τριφύλλι» μέσα στην επόμενη δεκαετία.



Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι είπε μεταξύ άλλων για τον Εργκίν Αταμάν, για τον αντίπαλο που θα ήθελε στην ομάδα του, αλλά και για το ενδεχόμενο ενός ελληνικού τελικού.

🔥 «Τις τελευταίες δύο τρεις μέρες προπονήθηκε με την ομάδα κι αν καταλάβω πως μπορεί να παίξει και να κάνει εμφάνιση στο γήπεδο θα τον αφήσω να το κάνει».



Εργκίν Αταμάν για τον Ματίας Λεσόρ ☘️



Λίγες μέρες πριν το Final Four της Euroleague, ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού… pic.twitter.com/XlQlOIACLF May 20, 2025

