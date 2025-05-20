Συνεχίζονται οι ανανεώσεις στον Ολυμπιακό. Μετά τον Ντάνι Γκαρθία, οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Ζουλιάν Μπιανκόν.



Ο Γάλλος αμυντικός υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες και θα συνεχίσει να φοράει την «ερυθρόλευκη» φανέλα για ακόμη 2+1 χρόνια.

Στην αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες, ο Μπιανκόν πραγματοποίησε 25 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και μέτρησε 2 γκολ και 1 ασίστ.



Συνολικά με τη φανέλα του Ολυμπιακού αριθμεί 37 συμμετοχές, με 2 γκολ και 2 ασίστ.



