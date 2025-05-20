Λογαριασμός
Πυρετός... ανανεώσεων στον Ολυμπιακό: Ανακοινώθηκε η επέκταση συνεργασίας με Μπιανκόν

Μετά την ανανέωση με τον Γκαρθία, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του και με τον Ζουλιάν Μπιανκόν, που θα παραμείνει «ερυθρόλευκος».

Συνεχίζονται οι ανανεώσεις στον Ολυμπιακό. Μετά τον Ντάνι Γκαρθία, οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Ζουλιάν Μπιανκόν.

Ο Γάλλος αμυντικός υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες και θα συνεχίσει να φοράει την «ερυθρόλευκη» φανέλα για ακόμη 2+1 χρόνια.

Στην αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες, ο Μπιανκόν πραγματοποίησε 25 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και μέτρησε 2 γκολ και 1 ασίστ.

Συνολικά με τη φανέλα του Ολυμπιακού αριθμεί 37 συμμετοχές, με 2 γκολ και 2 ασίστ.
 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός
