ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Οι φετινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα είναι οι τελευταίοι μου»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς αθλητές στην ιστορία, έχοντας πίσω του μία τρομερή καριέρα τόσο στο NBA, όσο και με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ.



Στα 39 του, ο «βασιλιάς» ετοιμάζεται για την τέταρτη συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς θα βρίσκεται κανονικά στο ρόστερ της Team USA για το τουρνουά της Γαλλίας. Ο ίδιος, μάλιστα, δήλωσε πως αυτή θα είναι και η τελευταία του συμμετοχή.

Συγκεκριμένα, ο ΛεΜπρόν ανέφερε στον γνωστό δημοσιογράφοότι δεν έχει σκοπό να αγωνιστεί στην, παρόλο που αυτή θα λάβει χώρα στο, την πόλη στην οποία αγωνίζεται με τους Λέικερς.«Όχι, δεν θα είμαι εκεί. Θα φύγω από αυτή την πόλη όταν έρθουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λος Άντζελες. Εντάξει, θα ζω εκεί όλο το χρόνο. Δεν θα είμαι στο Λος Άντζελες το '28. Θα φύγω από εκεί», ανέφερε αναλυτικά ο τετράκις MVP και πρωταθλητής NBA.Υπενθυμίζουμε ότι οσυμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του. Στους δύο τελευταίους κατέκτησε τομετάλλιο, ενώ σε αυτούς τηςτο χάλκινο.

