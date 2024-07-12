«Βαριά καμπάνα» για τον Πατρίς Εβρά από το ποινικό δικαστήριο της Ναντέρ. Όπως έγινε γνωστό μέσα από δημοσιεύματα όλων των έγκριτων γαλλικών Μέσων, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής των Μονακό, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους και Μαρσέιγ, με 81 εμφανίσεις για την εθνική ομάδα της χώρας του, καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκισης με διετή αναστολή, εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την πρώην σύζυγό του, με την οποία έχει δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Εβρά χρωστάει σχεδόν ένα εκατ. ευρώ (970.000 για την ακρίβεια) στην πρώην σύντροφό του, τα οποία θα έπρεπε να έχει καταβάλλει από το 2021 έως και το 2023, ως διατροφή μετά τον χωρισμό τους.

«Ελπίζω μετά από αυτή την απόφαση, ο Πατρίς να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι πάνω από τον νόμο και ότι κάποιος δεν μπορεί να εγκαταλείπει με αυτόν τον τρόπο τη σύζυγο και τα παιδιά του», δήλωσε η δικηγόρος της πρώην συντρόφου του.

Όσο για την πλευρά του Εβρά, αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναμένεται να καταθέσει έφεση κατά της απόφασης, λέγοντας ότι όχι απλώς έχει καταβάλλει το ποσό που έπρεπε, αλλά και ότι έχει δανείσει στην πρώην σύζυγό του 2 εκατ. ευρώ, τα οποία αρνείται να του επιστρέψει.

Πηγή: skai.gr

