«Μπαμ» από τον ΑΠΟΕΛ: Συμφώνησε με τον Ελ Αραμπί

Έκλεισε τον Ελ Αραμπί ο ΑΠΟΕΛ. Την καταρχήν συμφωνία με τον Μαροκινό φορ, ο οποίος προέρχεται από «χρυσή» πενταετία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ανακοίνωσαν οι πρωταθλητές Κύπρου.

Το Σάββατο ο 37χρονος επιθετικός θα βρεθεί στη Μεγαλόνησο, ώστε να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «γαλαζοκίτρινους».

Ο ΑΠΟΕΛ θα αποτελέσει τον 6ο σταθμό στην επαγγελματική καριέρα του άλλοτε διεθνή άσου, καθώς ξεκίνησε από την Καέν (2008-11) και ακολούθησαν Αλ Χιλάλ (2011-12), Γρανάδα (2012-16) και Αλ Ντουχαΐλ (2016-19) πριν υπογράψει στον Ολυμπιακό (2019-24). Με τους Πειραιώτες αγωνίστηκε σε 225 ματς, σκόραρε 94 φορές, ενώ μοίρασε 25 ασίστ. Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και πριν λίγους μήνες το Conference League.

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι έρχεται αύριο στην Κύπρο ο ποδοσφαιριστής Yussef El Arabi, μετά από καταρχήν συμφωνία που έχει προκύψει μεταξύ των δυο πλευρών. #APOELFC #EMPER30R #monoAPOEL pic.twitter.com/in0PyZKuj9 — APOEL FC (@apoelfcofficial) July 12, 2024

