Παίκτης της ΑΕΚ είναι και επίσημα πλέον ο Ρομπέρτο Περέιρα!



Έχοντας συμφωνήσει εδώ και μέρες με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό και μετά την άφιξή του στην Ελλάδα για λογαριασμό της «Ένωσης», το μόνο που απέμενε για να οριστικοποιηθεί η σπουδαία μεταγραφή ήταν οι ιατρικές εξετάσεις και το τυπικό σκέλος του deal.

Αφότου διευθετήθηκαν λοιπόν όλα αυτά, το απόγευμα της Παρασκευήςη απόκτησή του από τους «κιτρινόμαυρους» για τα επόμεναΗ σχετικήαναφέρει:«Ηανακοινώνει την απόκτηση του. Ο Αργεντινός διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι τουΣτις πρώτες τουως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ ο Ρομπέρτο Περέιρα τόνισε στο aekfc.gr:«Είμαι πολύ χαρούμενος που γίνομαι μέλος μιας ομάδας με, όπως η ΑΕΚ. Ήρθα για να κατακτήσουμε»!Ο Ρομπέρτο Περέιρα γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 1991 στην πόλη Τουκουμάν της Αργεντινής. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής της Cadetes de San Martin. Σε ηλικία 17 ετών εντάχθηκε στην Ακαδημία της Ρίβερ Πλέιτ και ένα χρόνο αργότερα έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα απέναντι στην Ουρακάν.Φόρεσε τη φανέλα της Ρίβερ συνολικά σε 45 παιχνίδια (4 ασίστ) έως τον Αύγουστο του 2011, όταν και έκανε το βήμα για την Ευρώπη για λογαριασμό της Ουντινέζε. Στην επόμενη τριετία παραμονής του στο Ούντινε έγινε βασικό στέλεχος της ιταλικής ομάδας και οι εξαιρετικές του εμφανίσεις οδήγησαν τη Γιουβέντους να προχωρήσει αρχικά στην απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού το καλοκαίρι του 2014 και στην αγορά του τον επόμενο χρόνο αντί σχεδόν 15 εκατ. ευρώ.Με τη Μεγάλη Κυρία του Ιταλικού ποδοσφαίρου κατέκτησε δύο διαδοχικά νταμπλ (2015, 2016) και ένα Σούπερ Καπ (2015). Φόρεσε τη φανέλα της συνολικά σε 68 ματς, σκοράροντας 6 φορές και βγάζοντας 5 ασίστ μέσα σε μια διετία. Τον Αύγουστο του 2016 η Γουότφορντ δαπάνησε 13,5 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει και δικαιώθηκε, με τον Περέιρα να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, μετρώντας 115 συμμετοχές, 18 γκολ και 15 ασίστ. Μάλιστα, έφτασε μαζί της έως τον τελικό του FA Cup τη σεζόν 2018-19.Τον Σεπτέμβριο του 2020 επέστρεψε στην Ιταλία για την Ουντινέζε με την οποία αγωνίστηκε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, φτάνοντας τις συμμετοχές του με τη φανέλα της στις 227 συνολικά (27 γκολ, 37 ασίστ).Σε επίπεδο εθνικών ομάδων ο Περέιρα έκανε το ντεμπούτο του με την ανδρών της Αργεντινής τον Οκτώβριο του 2014 σε φιλικό απέναντι στη Βραζιλία και από τότε έχει πραγματοποιήσει 19 συμμετοχές (2 γκολ), έχοντας μια δεύτερη θέση στο Κόπα Αμέρικα του 2015 και μια τρίτη σε αυτό του 2019.Τούκου, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»

