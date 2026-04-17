Τι κι αν στα τέλη Δεκεμβρίου έκλεισε τα 41; Ο Λεμπρόν Τζέιμς παραμένει ακμαιότατος και συνεχίζει να έχει αθλητικές επιδόσεις που δεν αρμόζουν στην… ηλικία του.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς έκανε 97 καρφώματα τη φετινή σεζόν, τα περισσότερα που έχει κάνει σε μια περίοδο από το 2017/18!

Κι όλα αυτά, ενώ ο «βασιλιάς» έπαιξε φέτος μόλις 59 παιχνίδια, ενώ το 2017/187 είχε αγωνιστεί σε 82, δηλαδή σε όλα της regular season και σε 23 περισσότερα από τα φετινά.

Είναι χαρακτηριστικό πως σχεδόν το 1/5 των καλαθιών του Λεμπρόν Τζέιμς φέτος (το 19,8% για την ακρίβεια) ήρθαν με καρφώματα.

