Ο παλιός είναι αλλιώς: Ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε τα περισσότερα καρφώματα σε μια σεζόν εδώ και 8 χρόνια

Στα 41 του ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να καρφώνει σαν έφηβος

Τι κι αν στα τέλη Δεκεμβρίου έκλεισε τα 41; Ο Λεμπρόν Τζέιμς παραμένει ακμαιότατος και συνεχίζει να έχει αθλητικές επιδόσεις που δεν αρμόζουν στην… ηλικία του.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς έκανε 97 καρφώματα τη φετινή σεζόν, τα περισσότερα που έχει κάνει σε μια περίοδο από το 2017/18!

Κι όλα αυτά, ενώ ο «βασιλιάς» έπαιξε φέτος μόλις 59 παιχνίδια, ενώ το 2017/187 είχε αγωνιστεί σε 82, δηλαδή σε όλα της regular season και σε 23 περισσότερα από τα φετινά.

Είναι χαρακτηριστικό πως σχεδόν το 1/5 των καλαθιών του Λεμπρόν Τζέιμς φέτος (το 19,8% για την ακρίβεια) ήρθαν με καρφώματα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: sport-fm.gr

