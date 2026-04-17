Ένα ταξίδι που άρχισε τον Ιούλιο από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League ολοκληρώθηκε χθες βράδυ για την ΑΕΚ, που έφτασε μια ανάσα από τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η νίκη με 3-1 επί της Ράγιο Βαγεκάνο δεν αρκούσε για να ολοκληρωθεί μια επική ανατροπή, αλλά δεν σβήνει-κάθε άλλο!-την ιστορική σημασία της φετινής διαδρομής της ομάδας στην Ευρώπη. Μιας διαδρομής που βάζει γερά θεμέλια για το μέλλον της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Εκτόξευση 98 θέσεων!

Η ΑΕΚ τελείωσε την περσινή σεζόν στην Ευρώπη στη 159η θέση στην κατάταξη συλλόγων της UEFA και ξεκίνησε τη φετινή από την 182η. Με τη χθεσινή της νίκη, έστω κι αν δεν συνοδεύτηκε από πρόκριση, εκτοξεύτηκε στο νούμερο 84. Κέρδισε δηλαδή σε μια σεζόν 98 ολόκληρες θέσεις και αυτό συνιστά τη μεγαλύτερη άνοδο που έχει παρουσιάσει ποτέ μέσα σε μια σεζόν στην κατάταξη της UEFA. Η τεράστια αυτή άνοδος θα αποτυπωθεί προσεχώς και στις κληρώσεις για τις επόμενες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ήδη, άλλωστε, με τα υπάρχοντα δεδομένα αν η ΑΕΚ πάρει το πρωτάθλημα θα είναι στους ισχυρούς των playoffs του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών και ανοίγει ο δρόμος για την League Phase.

Διέλυσε το ρεκόρ συγκομιδής βαθμών

Πέρα από το παραπάνω τεράστιο άλμα, η ΑΕΚ κατέγραψε φέτος και ένα τεράστιο ρεκόρ, αυτό της μεγαλύτερης συγκομιδής βαθμών στην Ευρώπη σε μια σεζόν στην ιστορία της. Ήδη από τον προηγούμενο γύρο και απέναντι στην Τσέλιε είχε σπάσει το ρεκόρ των 14,365 βαθμών από τη σεζόν 2002/03, όταν απέκλεισε τον ΑΠΟΕΛ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, είχε μια αήττητη πορεία στους ομίλους (με έξι ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς) και εν συνεχεία μετακόμισε στο Κύπελλο UEFA αποκλείοντας τη Μακάμπι Χάιφα με δύο νίκες στους «32», αλλά αποκλείστηκε από τη Μάλαγα στους «16». Φέτος η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή της πορεία με 17,500 βαθμούς!

Ρεκόρ νικών σε μια ευρωπαϊκή σεζόν

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη σεζόν της στην Ευρώπη με εννιά νίκες (σε 16 αγώνες), τις έξι εξ αυτών μέσα στην κανονική σεζόν, χωρίς τις τρεις των προκριματικών. Κατέρριψε έτσι την επίδοση από τη σεζόν 1976/77, όταν είχε φτάσει στα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA αποκλείοντας την ΚΠΡ, την οποία επίδοση είχε ισοφαρίσει με τη νίκη στο Τσέλιε στους «16». Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση της «Ένωσης» στην Ευρώπη ήταν οι έξι νίκες πριν από 24 χρόνια.



Η μεγαλύτερη προσφορά στον συντελεστή της Ελλάδας

Πέρα από το δικό της καλό, η ΑΕΚ φρόντισε και για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρόσφερε φέτος 22,000 βαθμούς (από τους 71,000) της χώρας και βοήθησε την Ελλάδα να ανέβει στην ενδέκατη θέση της φετινής κατάταξης χωρών της UEFA και να αρχίζει την επόμενη από τη δωδέκατη, με πολύ καλές προοπτικές να μπει την ερχόμενη περίοδο στο Top 10. Η προηγούμενη μεγαλύτερη συνεισφορά της «Ένωσης» ήταν οι 14,000 βαθμοί, την περίοδο 2002/03.

Ο Νίκολιτς απειλεί τον… Μπάγεβιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να φτάσει τις εννιά νίκες στην πρώτη του σεζόν με την ΑΕΚ και είναι ήδη δεύτερος στην ευρωπαϊκή ιστορία του συλλόγου. Πρώτος με τις διπλάσιες, 18, αλλά σε 61 ματς (έναντι 16 του Νίκολιτς) είναι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς.

