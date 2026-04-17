Παναθηναϊκός AKTOR-Εφές: Τελικός με… προσευχές για τους πράσινους

Πρώτα νίκη και μετά… προσευχή! Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 21:15 στο T-Center Athens την Εφές στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της Euroleague, θέλοντας να διατηρήσει ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες του για είσοδο στα playoffs.

Οι «πράσινοι», μετά τη σκληρή ήττα στη Βαλένθια, θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και να ανέβουν στο 22-16. Το τριφύλλι παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις στην απόδοσή του, όμως πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για αστάθεια, δεδομένου του διακυβεύματος. Ο «επτάστερος» έχει ήδη… πληρώσει τα σκαμπανεβάσματα, φλερτάροντας με τα play-in, και θα προσεύχεται ώστε η Παρί να φύγει με το «διπλό» από το Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ ο Κέντρικ Ναν παραμένει αμφίβολος, παρότι χθες προπονήθηκε ατομικά.

Στην αντίπερα όχθη, η Εφές μπορεί να μην έχει βαθμολογικό κίνητρο, καθώς δεν διεκδικεί είσοδο στη 10άδα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι θα παρουσιαστεί αδιάφορη στο T-Center. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης θέλει να κλείσει τη σεζόν της στη Euroleague με θετικό αποτέλεσμα.

Η Εφές πληρώνει το κάκιστο ξεκίνημά της και με ρεκόρ 12-25 γράφει αρνητική ιστορία, όντας προτελευταία στη βαθμολογία. Παρ’ όλα αυτά, προέρχεται από δύο σερί νίκες, κάτι που οφείλει να θορυβήσει τον Παναθηναϊκό: 79-72 εντός έδρας και το εντυπωσιακό 85-69 στο Σαράγεβο απέναντι στη Dubai BC.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Πάμπλο Λάσο δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος στο ματς του πρώτου γύρου είχε τραυματιστεί στον χιαστό. Αμφίβολοι παραμένουν οι Κορντινιέ, Λάρκιν, Σέιμπεν Λι και Βενσάν Πουαριέ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.