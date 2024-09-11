Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λέικερς: Τιμούν τη μνήμη του Τζέρι Γουέστ στη νέα τους φανέλα

Οι Λέικερς τιμούν τον θρυλικό Τζέρι Γουέστ στη νέα τους φανέλα

NBA

Τη μνήμη του Τζέρι Γουέστ θα τιμήσουν στη φανέλα της νέας περιόδου οι Λέικερς. Στις 12 Ιουνίου ο θρυλικός άσος της ομάδας του LA, από τη μορφή του οποίου φτιάχτηκε το σήμα του ΝΒΑ, έφυγε από τη ζωή στα 86 του χρόνια.

Την προσεχή περίοδο, λοιπόν, οι «λιμνάνθρωποι» θα έχουν στη φανέλα τους ένα διακριτικό με το νούμερο «44» στο πάνω αριστερό μανίκι της εμφάνισης, καθώς αυτό ήταν το νούμερο στη φανέλα του από το 1960 μέχρι το 1974, όσο αγωνιζόταν στους Λέικερς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark