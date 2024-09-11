Λέικερς: Τιμούν τη μνήμη του Τζέρι Γουέστ στη νέα τους φανέλα

Τη μνήμη του Τζέρι Γουέστ θα τιμήσουν στη φανέλα της νέας περιόδου οι Λέικερς. Στις 12 Ιουνίου ο θρυλικός άσος της ομάδας του LA, από τη μορφή του οποίου φτιάχτηκε το σήμα του ΝΒΑ, έφυγε από τη ζωή στα 86 του χρόνια.

Την προσεχή περίοδο, λοιπόν, οι «λιμνάνθρωποι» θα έχουν στη φανέλα τους ένα διακριτικό με το νούμερο «44» στο πάνω αριστερό μανίκι της εμφάνισης, καθώς αυτό ήταν το νούμερο στη φανέλα του από το 1960 μέχρι το 1974, όσο αγωνιζόταν στους Λέικερς.

In addition to honoring late franchise icon Jerry West in their season opener against the Timberwolves on Oct. 22, the Lakers announced the team will wear commemorative No. 44 bands on the left shoulder of all their jerseys this season. pic.twitter.com/NBBtdTPQFp — Khobi Price (@khobi_price) September 10, 2024

