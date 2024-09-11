Λογαριασμός
Κοντά σε Λόβρεν ο ΠΑΟΚ

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε συμφωνία με τη Λιόν για την απόκτηση του Ντέγιαν Λόβρεν  

Και ξαφνικά... Ντέγιαν Λόβρεν για τον ΠΑΟΚ! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως οι πρωταθλητές Ελλάδας είναι κοντά σε συμφωνία με τη Λιόν για την απόκτηση του πολύπειρου αμυντικού, ο οποίος έχει ήδη αποδεχτεί την πρόταση της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος καταλήγει αναφέροντας πως οι δύο σύλλογοι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων προκειμένου να κλείσει άμεσα το deal.

Την είδηση επιβεβαίωσε μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, που νωρίτερα είχε αναφέρει ότι οι Θεσσαλονικείς ψάχνονται στη γαλλική αγορά - την ώρα που η περίπτωση Σολέ δεν προχωρούσε πια.

Ο 35χρονος κεντρικός αμυντικός έχει μακρά πορεία στη Λίβερπουλ μεταξύ 2014 και 2020, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε τα πάντα, ενώ εκτός των «λιονέ» έχει αγωνιστεί επίσης σε Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σαουθάμπτον και Ζενίτ. Πέρυσι, μέτρησε έντεκα συμμετοχές με το γαλλικό κλαμπ, στο οποίο επέστρεψε τον Ιανουάριο του 2023.

Παράλληλα, υπήρξε διεθνής μεταξύ 2009 και 2022 με την Κροατία, όντας συμπαίκτης του Βίντα στην άμυνα της Χρβάτσκα. Μάλιστα ήταν μέλος της ομάδας που ήταν στο Μουντιάλ δεύτερη το 2018 και τρίτη το 2022.

Πηγή: sport-fm.gr

