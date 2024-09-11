Πήρε Εντιαγέ από την Εστορίλ η Athens Kallithea

Μεταγραφική ενίσχυση στο... παρά πέντε για την Athens Κallithea, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου χαφ, Μορ Εντιαγέ, από την Εστορίλ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του Σενεγαλέζου μέσου Mor Ndiaye από την Estoril Praia στην πορτογαλική Primeira Liga.

Ο Ndiaye, ένας 23χρονος αμυντικός μέσος ύψους 1.85, αποτελεί προϊόν της ακαδημίας της FC Porto και έχει αγωνιστεί στις ρεζέρβες της ομάδας, καταγράφοντας 82 συμμετοχές συνολικά με οκτώ τέρματα για την FC Porto B στη διάρκεια τριών σεζόν, προτού ενταχθεί στην Estoril τον Ιούλιο 2022 και μετρήσει 42 συμμετοχές συνολικά με την ομάδα τις σεζόν 2022/23 και 2023/24

Καλωσήρθες, Mor.

