Ολυμπιακός: Στο τμήμα σκάουτινγκ της ακαδημίας των «ερυθρόλευκων» ο Αλέκος Αλεξανδρής

Στην οικογένεια του Ολυμπιακού επιστρέφει ο θρυλικός άσος του συλλόγου, Αλέκος Αλεξανδρής

Ολυμπιακός: Στο τμήμα σκάουτινγκ της ακαδημίας ο Αλέκος Αλεξανδρής

Σε μια σπουδαία, όσο και συμβολική επιστροφή στην οικογένειά του προχωρά ο Ολυμπιακός!

Το βράδυ της Τετάρτης (11/09), η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ γνωστοποίησε πως ο θρυλικός επιθετικός του συλλόγου, Αλέκος Αλεξανδρής, θα αναλάβει θέση στο τμήμα σκάουτινγκ της ακαδημίας των Πειραιωτών.

Υπενθυμίζεται πως πριν από έναν μήνα, ο 55χρονος τεχνικός είχε αναλάβει τις τύχες της Θύελλας Χίου, από την οποία και αποχωρεί άμεσα ώστε να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο των ακαδημιών του Ολυμπιακού.

