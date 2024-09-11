Ολυμπιακός: Στο τμήμα σκάουτινγκ της ακαδημίας ο Αλέκος Αλεξανδρής

Σε μια σπουδαία, όσο και συμβολική επιστροφή στην οικογένειά του προχωρά ο Ολυμπιακός!
Το βράδυ της Τετάρτης (11/09), η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ γνωστοποίησε πως ο θρυλικός επιθετικός του συλλόγου, Αλέκος Αλεξανδρής, θα αναλάβει θέση στο τμήμα σκάουτινγκ της ακαδημίας των Πειραιωτών.
Υπενθυμίζεται πως πριν από έναν μήνα, ο 55χρονος τεχνικός είχε αναλάβει τις τύχες της Θύελλας Χίου, από την οποία και αποχωρεί άμεσα ώστε να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο των ακαδημιών του Ολυμπιακού.
Πηγή: sport-fm.gr
