Μετά το AEL FC ARENA, τα πέντε γκολ επί του ΠΑΣ Γιάννινα και την απονομή των μεταλλίων και του κυπέλλου για το πρωτάθλημα, η φιέστα και οι πανηγυρισμοί για την άνοδο της ΑΕΛ στην Superleague1, μεταφέρεται στο κέντρο της πόλης.

Με μηχανοκίνητη μαζί με φιλάθλους, το ανοικτό λεωφορείο με την ομάδα διέσχισε τη διαδρομή από το γήπεδο, μέσω των οδών Καρδίτσης και Παπαναστασίου, μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Και μετά όλοι μαζί πεζή κατέληξαν στην Κεντρική πλατεία, όπου στήθηκε ένα μεγάλο εορταστικό πάρτι με τη συνδρομή του Δήμου Λαρισαίων.

Πηγή: onlarissa.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.