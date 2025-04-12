Λογαριασμός
Ξέφρενο γλέντι στην πόλη της Λάρισας για την άνοδο στη Superleague - Δείτε βίντεο

Χιλιάδες οπαδοί -και όχι μόνο- της ομάδας ξεχύθηκαν στους δρόμους της πολης, στήνοντας ένα τεράστιο πάρτι για την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια του ποδοφαίρου

Λάρισα

Μετά το AEL FC ARENA, τα πέντε γκολ επί του ΠΑΣ Γιάννινα και την απονομή των μεταλλίων και του κυπέλλου για το πρωτάθλημα, η φιέστα και οι πανηγυρισμοί για την άνοδο της ΑΕΛ στην Superleague1, μεταφέρεται στο κέντρο της πόλης.

Με μηχανοκίνητη μαζί με φιλάθλους, το ανοικτό λεωφορείο με την ομάδα διέσχισε τη διαδρομή από το γήπεδο, μέσω των οδών Καρδίτσης και Παπαναστασίου, μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Και μετά όλοι μαζί πεζή κατέληξαν στην Κεντρική πλατεία, όπου στήθηκε ένα μεγάλο εορταστικό πάρτι με τη συνδρομή του Δήμου Λαρισαίων.

Πηγή: onlarissa.gr

