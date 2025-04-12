Έκτη θέση για τον Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης γυμναστικής. Ο Έλληνας πρωταθλητής έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό και με 14,100 πόντους κατετάγη 6ος στο Όσιγιεκ. Να σημειωθεί πως ο Πετρούνιας, ο οποίος προκρίθηκε με άνεση στον τελικό των κρίκων με 14.366 βαθμούς (με βαθμό δυσκολίας 5,5), παρουσίασε το νέο του πρόγραμμα, που συνάδει με τους νέους κανόνες και είχε βαθμό δυσκολίας 5,8, προκειμένου, φυσικά, να βελτιώσει τη βαθμολογία του και να μπει στα μετάλλια.

Αυτό, ουσιαστικά, που του στοίχισε ήταν ότι έκανε ένα μεγάλο βήμα στην έξοδο, το οποίο μετρήθηκε σχεδόν ως πτώση, αφού έβαλε τα χέρια του κάτω για να σταθεροποιηθεί, και έτσι πήρε χαμηλή βαθμολογία.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Τούρκος Αντέμ Ασίλ με 14.700 βαθμούς, στη 2η θέση βρέθηκε ο Αζέρος Νικίτα Σιμόνοφ με 14.500 βαθμούς και στην 3η ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν με 14.466 βαθμούς.

Ο Πετρούνιας, βέβαια, μόλις τελειοποιήσει το ολοκαίνουργιο πρόγραμμά του με ανεβασμένη δυσκολία θα επιστρέψει στα μετάλλια…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.