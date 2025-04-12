Πω πω μια Εθνικάρα! Η νέα και… ωραία ομάδα του Θοδωρή Βλάχου πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση στον ημιτελικό, ήταν καταιγιστική στο 4ο οκτάλεπτο και «βουλιάζοντας» την Ουγγαρία (18-14), προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου πόλο.

Εκεί, μάλιστα, θα βρεθεί για πρώτη φορά από το 1997, δηλαδή μετά από 28 ολόκληρα χρόνια! Στην Αθήνα, τότε, η Εθνική μας είχε ηττηθεί στον τελικό από τις ΗΠΑ, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, που είναι και το μοναδικό της στη συγκεκριμένη διοργάνωση (μέχρι το 2023, θυμίζουμε, λεγόταν FINA Water Polo World League).Στην Ποντγκόριτσα, φέτος, το ανανεωμένο και νεανικό αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δείχνει αγριεμένο για το χρυσό μετάλλιο.

Δείτε τα highlights της μεγάλης πρόκρισης:

Στον αυριανό τελικό (13/04, 21:30) θα αντιμετωπίσει είτε την κάτοχο Ισπανία είτε την Κροατία, που κοντράρονται στις 21:30 απόψε στον άλλον ημιτελικό.

Η «γαλανόλευκη», ήδη από χθες, κατατροπώνοντας την Ιαπωνία και παίρνοντας το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά, είχε πετύχει τον πρώτο της μεγάλο στόχο, που ήταν η πρόκρισή της στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη το διάστημα 11 Ιουλίου με 3 Αυγούστου. Και φυσικά, ο δεύτερος στόχος τώρα είναι το πρώτο σκαλί του βάθρου στο Μαυροβούνιο.

Ο πρώτος ημιτελικός ήταν συγκλονιστικός, αντάξιος των δύο ομάδων, εκ των κορυφαίων στον κόσμο. Από το ξεκίνημα του αγώνα, Ελλάδα και Ουγγαρία συμβάδιζαν στο σκορ και καμία δεν κατάφερνε να ξεφύγει. Η Εθνική μας, όμως, στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ της και προηγήθηκε για πρώτη φορά με δύο γκολ διαφορά (12-10). Στο τρίτο οκτάλεπτο, εξάλλου, ήταν, που η ομάδα του Βλάχου έπαιξε ολοκληρωτικό πόλο, με βελτιωμένη άμυνα, με φοβερό ποσοστό στον παίκτη παραπάνω (9/11), αλλά και λύσεις από περιφέρεια -όπου ο Σκουμπάκης ήταν εκπληκτικός! Στο τέταρτο, δε, έδειχνε ότι δεν γίνεται να μην πάρει την πρόκριση για τον τελικό! Πραγματοποιώντας μεγάλη εμφάνιση, έφτασε να προηγηθεί 13-10, με τον Ανταμ Νάγκι, ωστόσο, να κρατάει «όρθιους» τους Μαγυάρους, σκοράροντας δύο φορές σε παίκτη παραπάνω.

Η Ελλάδα, ωστόσο, δεν «μάσησε». Εκμεταλλευόμενη τις αποβολές, που κέρδισε ο τρομερός Κάκαρης, ξέφυγε εκ νέου (16-12) με συνεχόμενα γκολ του Αργυρόπουλου και από εκεί και πέρα έκανε εξαιρετική διαχείριση, φτάνοντας στη σπουδαία νίκη με 18-14. Για την ιστορία, και το 1997 την Ουγγαρία είχαμε νικήσει, για να βρεθούμε στον τελικό απέναντι στις ΗΠΑ.

Τα οκτάλεπτα (τυπικά γηπεδούχος η Ουγγαρία): 4-4, 4-3, 2-5, 4-6

Διαιτητές: Στανόγεβιτς (Σερβία), Ντε Γιονγκ (Ολλανδία)

Οι συνθέσεις:

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τατράι 2, Μάνχερτς 4, Βίσμεγκ, Βίντσε Βίγκβαρι 1, Ανταμ Νάγκι 3, Φέκετε 1, Μπούριαν 2, Κόβατς, Βέντελ Βίγκβαρι 1, Ακος Νάγκι, Γκιάπιας, Βάργκα, Μπατίζι

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 3, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 5, Πούρος 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 2, Ανδρεάδης, Γαρδίκας, Γιαννάτος

** Εκτός ελληνικής 14άδας έμεινε ο Νίκος Παπανικολάου.

