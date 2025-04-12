Superleague: Επιτέλους... νίκη για τον Παναιτωλικό, 1-0 τη Λαμία με πέναλτι

Επιστροφή στην κανονικότητα για τον Παναιτωλικό, με τους Αγρινιώτες να σβήνουν το αρνητικό σερί πέντε αναμετρήσεων που βρίσκονταν μακριά από τη νίκη, με την ομάδα του Γιάννη Πετράκη να λυγίζει τη σχεδόν υποβιβασμένη Λαμία εντός έδρας, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιώργου Λιάβα στο 22' (1-0) για την 3η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League.

Μπορεί ο Παναιτωλικός να μην έχει κάποιον ρεαλιστικό στόχο, όμως όπως έχει δηλώσει και ο προπονητής του, ο σκοπός της ομάδας είναι να διατηρήσει την καλή εικόνα που είχε κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σεζόν και με τη νίκη αποδεικνύει αυτό ακριβώς.

Από την άλλη πλευρά η Λαμία φαίνεται πως απλώς μετράει τις εβδομάδες μέχρι να έρθει και μαθηματικά ο υποβιβασμός της, με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας να αδυνατούν να βγάλουν αντίδραση.

Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, στη μνήμη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Παναιτωλικού Κώστα Ντελή, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Γιάννης Πετράκης επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 5-3-2 και τον Τσάβες κάτω από τα δοκάρια. Η τριάδα στην άμυνα απαρτιζόταν από τους Σιέλη, Μλάντεν και Στάγιτς, ενώ στα αριστερά μπήκε ο Μαυρίας και στα δεξιά ο Μπακάκης. Στα χαφ έπαιξαν οι Λιάβας, Λουίς και Μπουζούκης και δίδυμο στην επίθεση οι Λαχούντ και Τετέη.

Από την άλλη πλευρά ο Θανάσης Στάικος αγωνίστηκε με 3-5-2 και τον Κόστιτς στην εστία. Τριάδα στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Γιαννούτσος, Χαντάκιας και Γκοτζαμανίδης, ενώ στο κέντρο μπήκαν οι Σακόρ, Τσιμπόλα και Αθανασακόπουλος. Την αριστερή πλευρά ανέλαβε ο Ρινγκ, τη δεξιά ο Σόρια και μαζί στην επίθεση τοποθετήθηκαν οι Φουρτάδο και Βλαχομήτρος.

Το ματς:

Η πρώτη ευκαιρία της αναμέτρησης ανήκει στη Λαμία. Μόλις στο 2ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έπιασαν στον ύπνο την άμυνα του Παναιτωλικού και ο Ρινγκ βγήκε σε θέση βολής, το σουτ που επιχείρησε όμως πέρασε απευθείας πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τσάβες.

Η απάντηση του Παναιτωλικού ήρθε στο 10ο λεπτό. Ο Μπακάκης μετά από ένα τρομερό κοντρόλ έφυγε στον κενό χώρο και την κατάλληλη στιγμή έκανε τη σέντρα. Η μπάλα πήγε συστημένη στο κεφάλι του Λαχούντ, αυτός όμως δεν κατάφερε να της δώσει τροχιά προς την εστία.

Οι Αγρινιώτες είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και στο 22' πήραν το προβάδισμα στο σκορ. Ο Λουίς έκανε τη σέντρα από τα αριστερά με την μπάλα να σταματάει πάνω στο χέρι του Σακόρ. Ο διαιτητής δεν δίστασε και έδειξε απευθείας την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Λιάβας και με άψογο τελείωμα έκανε το 1-0. Ο Λιάβας φέτος έχει κάνει το απόλυτο στα πέναλτι πετυχαίνοντας το 3/3 σε εκτελέσεις.

Ο Παναιτωλικός δεν έβγαλε το πόδι από το γκάζι και λίγο έλλειψε στο 26' να πανηγυρίσει το 2-0. Ο Τετέη μπήκε με αξιώσεις μέσα στην περιοχή της Λαμίας, αλλά το σουτ που επιχείρησε από πλάγια θέση δεν ήταν το ιδανικό. Η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Μαυρία ο οποίος έκανε πάσα πάρε-βάλε στον Λαχούντ, με τον 26χρονο όμως να μην εκτελεί προ κενής εστίας, χάνοντας μία τεράστια ευκαιρία για τους γηπεδούχους.

Οι Αγρινιώτες πλησίασαν και πάλι στο γκολ λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Στο 44' μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Τετέη και αυτός σε πρώτο χρόνο εκτέλεσε. Η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα του Κόστιτς, όμως λίγο πριν περάσει την τελική γραμμή, ο Γιαννούτσος τελευταία στιγμή έδιωξε σώζοντας ένα βέβαιο γκολ.

Η Λαμία μπήκε με φόρα στο δεύτερο ημίχρονο και στο 51' ο Φουρτάδο τσέκαρε τα αντανακλαστικά του Τσάβες. Ο Βραζιλιάνος μπήκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή και επιχείρησε να εκτελέσει από πλάγια θέση, με τον κίπερ του Παναιτωλικού όμως να αντιδράει υποδειγματικά.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού στο δεύτερο 45λεπτο μειώθηκε δραματικά με τις δύο ομάδες να ρίχνουν τις εντάσεις τους, ενώ οι επιθέσεις που πραγματοποιούσαν γίνονταν ολοένα και πιο αργές.

Τελικά η μεγαλύτερη φάση όμως ήρθε στο φινάλε από πλευράς Λαμίας. Στο 87ο λεπτό ο Βλαχομήτρος έπιασε μία άψογη καρφωτή κεφαλιά, με την μπάλα να πηγαίνει προς τα δίχτυα του Τσάβες. Ο Αργεντινός όμως εκτοξεύθηκε στη γωνία του τελευταία στιγμή και απέκρουσε εντυπωσιακά την μπάλα, σίγουρα στην κορυφαία φάση της αναμέτρησης.

MVP: Ο Γιώργος Λιάβας εκτός από την άψογη εκτέλεση πέναλτι που είχε, ήταν και ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με εξαιρετικές τοποθετήσεις στον αγωνιστικό χώρο, κυριαρχώντας στη μεσαία γραμμή του γηπέδου.

Η σφυρίχτρα: Εξαιρετική ήταν και η εμφάνιση του διαιτητή της αναμέτρησης, με τον Βεργέτη να έχει σωστές αποφάσεις, ενώ δεν χαρίστηκε σε καμία ομάδα παρά τα παράπονα που υπήρξαν σε ορισμένες περιπτώσεις από τους δύο πάγκους.

Παναιτωλικίος (Γ. Πετράκης): Τσάβες, Σιέλης, Μλάντεν, Στάγιτς, Μπακάκης (80' Αγαπάκης), Μαυρίας, Λιάβας, Μπουζούκης (89' Κοντούρης), Λουίς (80' Νικολάου), Λαχούντ (89' Μπελεβώνης), Τετέι.

Λαμία (Θ. Στάικος): Κόστιτς, Γκοτζαμανίδης, Χαντάκιας (89' Ντεντάκης), Γιαννούτσος, Τσιμπόλα, Σακόρ, Σόρια, Ρινγκ, Φουρτάδο (79' Μαζάρ), Αθανασακόπουλος (65' Λέικ), Βλαχομήτρος.

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

4ος: Κουκουλάς

VAR: Παπαδόπουλος, Πολυχρόνης

