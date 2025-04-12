Λογαριασμός
Superleague 2: Φιέστα ανόδου με... 5-0 τον ΠΑΣ Γιάννενα η Λάρισα - «Κάηκε» το AEL FC Arena

Σε ένα ματς γιορτή, η ΑΕΛ με μια εμφάνιση-επιστέγασμα της φετινής της πορείας, διέλυσε τον ΠΑΣ Γιάννινα 5-0 στην κατάμεστη «AEL FC Arena» με τον Γιάννη Πασά να κάνει χατ-τρικ

Λάρισα

Ματς-γιορτή για ολόκληρη τη Λάρισα, η οποία είδε το καμάρι της, την ΑΕΛ, να γιορτάζει την επιστροφή στην Stoiximan Super League με… ξεγυρισμένη πεντάρα κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα (5-0), για την 8η αγωνιστική των playoffs της Super League 2.

Καταπληκτική ατμόσφαιρα στην «AEL FC Arena», όπου δεν έπεφτε καρφίτσα, με πανέμορφα κορεό και προτάσεις γάμου! Ο ενθουσιασμός στα… κόκκινα και μια εμφάνιση από την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, που ήρθε ως επισφράγιση της φετινής της πορείας.

Το σκορ άνοιξε ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους «βυσσινί» τη φετινή σεζόν, ο Γιάννης Πασάς, με κοντινή προβολή στο 15', ενώ έξι λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-0 μετά από πολύ ωραία αντεπίθεση.

Τη σκυτάλη στο σκοράρισμα πήραν ο Σιατραβάνης στο 50' με ωραία ατομική προσπάθεια και ο Οικονόμου στο 63', με τον Πασά να ολοκληρώνει το χατ-τρικ με το 22ο του τέρμα στο 71', διαμορφώνοντας το τελικό σκορ απέναντι στους απογοητευτικούς Γιαννιώτες.

Την ίδια ώρα, ο Ηρακλής επικρατούσε εύκολα 3-0 του Καμπανιακού στο Καυτανζόγλειο, σε ένα ματς που ήταν υπόθεση 17 λεπτών για τον «Γηραιό».

Ο Κυνηγόπουλος στο 21' άνοιξε το σκορ, στο 32' ο Αναστασίου έκανε το 2-0, με τον Τσιριγώτη στο 38' να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα, με το 20ό του γκολ τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

