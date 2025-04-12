Ματς-γιορτή για ολόκληρη τη Λάρισα, η οποία είδε το καμάρι της, την ΑΕΛ, να γιορτάζει την επιστροφή στην Stoiximan Super League με… ξεγυρισμένη πεντάρα κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα (5-0), για την 8η αγωνιστική των playoffs της Super League 2.

Καταπληκτική ατμόσφαιρα στην «AEL FC Arena», όπου δεν έπεφτε καρφίτσα, με πανέμορφα κορεό και προτάσεις γάμου! Ο ενθουσιασμός στα… κόκκινα και μια εμφάνιση από την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, που ήρθε ως επισφράγιση της φετινής της πορείας.

Το σκορ άνοιξε ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους «βυσσινί» τη φετινή σεζόν, ο Γιάννης Πασάς, με κοντινή προβολή στο 15', ενώ έξι λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-0 μετά από πολύ ωραία αντεπίθεση.

Τη σκυτάλη στο σκοράρισμα πήραν ο Σιατραβάνης στο 50' με ωραία ατομική προσπάθεια και ο Οικονόμου στο 63', με τον Πασά να ολοκληρώνει το χατ-τρικ με το 22ο του τέρμα στο 71', διαμορφώνοντας το τελικό σκορ απέναντι στους απογοητευτικούς Γιαννιώτες.

Την ίδια ώρα, ο Ηρακλής επικρατούσε εύκολα 3-0 του Καμπανιακού στο Καυτανζόγλειο, σε ένα ματς που ήταν υπόθεση 17 λεπτών για τον «Γηραιό».

Ο Κυνηγόπουλος στο 21' άνοιξε το σκορ, στο 32' ο Αναστασίου έκανε το 2-0, με τον Τσιριγώτη στο 38' να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα, με το 20ό του γκολ τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.