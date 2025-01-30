Λογαριασμός
Πέταξε εκτός Κυπέλλου τον ΑΠΟΕΛ στα πέναλτι η Πάφος

Μετά από ένα ματς-θρίλερ που κρίθηκε στα πέναλτι, η Πάφος άφησε εκτός Κυπέλλου τον ΑΠΟΕΛ

Κύπρος: Πέταξε εκτός Κυπέλλου τον ΑΠΟΕΛ στα πέναλτι η Πάφος

Για μία ακόμη χρονιά, η πορεία του ΑΠΟΕΛ στο Κύπελλο Κύπρου ολοκληρώθηκε άδοξα.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έμεινε στο 1-1 με την Πάφο εντός έδρας και εν συνεχεία ηττήθηκε 5-4 στα πέναλτι, μένοντας εκτός συνέχειας.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 39’ με τον Μαϊόλι, με τον Σίλβα να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 65’.

Στη... ρουλέτα, η κάτοχος του τίτλου ευστόχησε σε όλες της τις προσπάθειες, με τον Ίβουσιτς να σταματά τον Λαΐφη και να δίνει στην ομάδα του το εισιτήριο για τα ημιτελικά του θεσμού.

Σημειώνεται πως ο ΑΠΟΕΛ έχει να κατακτήσει το εν λόγω τρόπαιο από το 2015.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΑΠΟΕΛ Πάφος Κύπρος
