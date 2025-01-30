Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το εντυπωσιακό κορεό του Ολυμπιακού για τα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό κορεό στο ματς με την Καραμπάγκ, με αφορμή τα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου

Ολυμπιακός: Το εντυπωσιακό κορεό για τα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (30/01) την Καραμπάγκ στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, οι φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» ανήρτησαν το εντυπωσιακό κορεό που είχαν δημιουργήσει στο ένα πέταλο, με αφορμή τα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου!

Ολυμπιακός-Καραμπάγκ: Εντυπωσιακό κορεό για τα 100 χρόνια των «ερυθρόλευκων»

Ολυμπιακός-Καραμπάγκ: Εντυπωσιακό κορεό για τα 100 χρόνια των «ερυθρόλευκων»

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Europa League
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark