Ολυμπιακός: Το εντυπωσιακό κορεό για τα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (30/01) την Καραμπάγκ στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.



Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, οι φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» ανήρτησαν το εντυπωσιακό κορεό που είχαν δημιουργήσει στο ένα πέταλο, με αφορμή τα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου!

