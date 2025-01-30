Πετρούνιας: «Στη Γυμναστική Ομοσπονδία συμβαίνουν σημεία και τέρατα, να παρέμβει Εισαγγελέας»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ξέσπασε κατά της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας! Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Ολυμπιονίκης των κρίκων κάνει λόγο για «σημεία και τέρατα» εντός της ομοσπονδίας και τονίζει πως «πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας επειγόντως»!



«Στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Δεν υπάρχει κανένας σεβασμός και αποδοχή των δημοκρατικών διαδικασιών. Ενας Εισαγγελέας να παρέμβει επειγόντως. Δυστυχώς, τα δικαστήρια για άλλη μία φορά είναι η λύση» αναφέρει.



Παρότι ο Πετρούνιας δεν διευκρινίζει τον λόγο για τον οποίο κάνει αυτή την καταγγελία, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ρεπορτάζ του sportsfeed.gr, που τονίζει μεταξύ άλλων: «Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΓΟ συνεδρίασε σήμερα και ο πρόεδρός της, Βασίλης Τσολακίδης, αυτήν τη φορά αποφάσισε να αφήσει εκτός ΔΣ τον κορυφαίο σπεσιαλίστα των κρίκων όλων των εποχών παγκοσμίως, Λευτέρη Πετρούνια.



Ο πολυμεταλλιούχος σούπερ σταρ της ενόργανης γυμναστικής έχει εκφραστεί δημοσίως υπέρ της κίνησης Alterego και αυτό οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τη θέση του εκπροσώπου των αθλητών στο συμβούλιο για να τοποθετηθεί στη θέση του ένας αθλητής του παρκούρ»!

