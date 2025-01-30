Νεϊμάρ: Πρόλαβε την ανακοίνωση της Σάντος: «Επιστρέφω να κάνω αυτό που αγαπώ»

Ο Νεϊμάρ δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι την Παρασκευή κι έτσι αποφάσισε να επισημοποιήσει εκείνος τη μεγάλη επιστροφή του στη Σάντος, έπειτα από 12 χρόνια περιπλάνησης, ποδοσφαιρικών περιπετειών, τίτλων, λάμψης, δόξας και πόνου...



Αναφέρει ότι τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά στη Σαουδική Αραβία, αλλά ότι θα συνεργαστεί με τη χώρα για τη διεκδίκηση του Μουντιάλ 2034.



«Μια τιμή που ελάχιστοι την έχουν. Είμαι χαρούμενος που θα μπορώ να ξαναγράψω αυτές τις λέξεις. Μόνο στη Σάντος μπορούσα να βρω αυτή την αγάπη που χρειάζομαι ώστε ν' αντιμετωπίσω όποια πρόκληση εμφανιστεί μπροστά μου στο μέλλον» σχολιάζει μεταξύ άλλων στο βίντεο της... ανακοίνωσής του, πριν από εκείνη της ομάδας του.

