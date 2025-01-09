Με τον πιο απροσδόκητο ήρωα η ΑΕΚ έμεινε ζωντανή στην Τούμπα. Ο Οντουμπάτζο ισοφάρισε το γκολ του Ζίβκοβιτς που έστειλε το ματς στην παράταση και χάρισε στην Ένωση το εισιτήριο για τους «4» του Κυπέλλου Ελλάδος (1-1, 1-0 κ.δ.), εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Καλύτερος ο ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια με τον Τάισον να σπαταλά κάθε ευκαιρία που του παρουσιάστηκε, αλλά τον Ζίβκοβιτς στο 90+1' λυτρώνει προς στιγμήν τον «δικέφαλο» του βορρά και να στέλνει το ματς στην παράταση.

Εκεί που ο Αλμέιδα πέρασε τον Οντουμπάτζο στη θέση του Ρότα, με τον Άγγλο δεξιό μπακ, να τον βγάζει ασπροπρόσωπο και να δίνει την πρόκριση στην ομάδα του. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Μπρινιόλι, που είχε αρκετή δουλεία απόψε.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε τον ΠΑΟΚ σε σύστημα 4-2-3-1 και τον Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια. Σάστρε, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης και Ότο αποτελούσαν την τετράδα στην άμυνα, με τον Καμαρά και τον Οζντόεφ να συνθέτουν το δίδυμο στα χαφ. Ζίβκοβιτς στο δεξί άκρο της επίθεσης, Τάισον στο αριστερό και Κωνσταντέλιας πίσω από τον προωθημένο Τσάλοφ.

Από την άλλη ο Αλμέιδα ξεκίνησε με σύστημα 4-3-3 και τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα, Μήτογλου, Μουκουντί και Χατζισαφί να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Αμυντικό χαφ ο Γιόνσον, με τους Πινέδα και Περέιρα μπροστά του. Στα δεξιά της επίθεσης ο Λαμέλα, στα δεξιά ο Μαρσιάλ και αιχμή του δόρατος ο Λιβάι Γκαρσία.

Το ματς:

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα το πλάνο του ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρο, με τον «δικέφαλο» του βορρά να επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός πως η τελευταία γραμμή της άμυνας της ΑΕΚ βρισκόταν πολύ ψηλά σε φάση πίεσης και να παίζει με βαθιές μπαλιές στον χώρο.

Από την άλλη η Ένωση ήθελε να εκμεταλλευτεί τα τρία χαφ που είχε και προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να κυκλοφορήσει την μπάλα και να φτάσει με υπομονή κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ.

Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι ήρθε για τους γηπεδούχους στο 17’, από ένα γέμισμα στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Ο Ζίβκοβιτς πήρε την μπάλα λίγο κάτω από τον χώρο του κέντρου και όντας ολομόναχος μπήκε από πλάγια στην περιοχή των φιλοξενούμενων.

Ο Σέρβος έκανε το γύρισμα στο πέναλτι, με τον Τάισον να σουτάρει ολομόναχος, αλλά την μπάλα να κοντράρει στα σώματα. Μια φάση, η οποία έδωσε αυτοπεποίθηση στους παίκτες του ΠΑΟΚ, που για το επόμενο πεντάλεπτο ήταν απόλυτα κυρίαρχοι.

Μάλιστα, ένα λεπτό αργότερα οι γηπεδούχοι πάτησαν την περιοχή του Μπρινιόλι, αλλά δεν έφτασαν σε τελική. Και πάλι με δημιουργία του Ζίβκοβιτς, ο οποίος βρήκε τον Τσάλοφ, ο Ρώσος έστρωσε στον επερχόμενο Κωνσταντέλια, αλλά πριν προλάβει εκείνος να γίνει κάτοχος ο Γιόνσον παρενέβη σωτήρια.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε κατακόρυφα, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να δημιουργήσουν κάποια ευκαιρία, αλλά τακτικά να μην παρεκκλίνουν καθόλου από το πλάνο τους. Χαρακτηριστικό είναι πως Μαρσιάλ και Λαμέλα γύριζαν μέχρι τη γραμμή της περιοχής του Μπρινιόλι, για να ακολουθήσουν τα πλάγια μπακ του ΠΑΟΚ.

Στο 32ο λεπτό ήρθε η επόμενη καλή στιγμή στο ματς, η οποία ήταν και πάλι για τους γηπεδούχους. Ο Τσάλοφ υποδέχθηκε με πλάτη στο τέρμα την μπάλα και με μία εξαιρετική κάθετη βρήκε τον Τάισον. Ο Βραζιλιάνος πάτησε περιοχή, σούταρε, αλλά ο Μπρινιόλι απέκρουσε με δυσκολία.

Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο μέρος, με την ομάδα του Λουτσέσκου να έχει δύο καλές φάσεις για να προηγηθεί, αλλά να μην τα καταφέρνει και την ΑΕΚ πηγαίνει στα αποδυτήρια με σκορ πρόκρισης.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο ρυθμός ήταν αρκετά καλός, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να παίξουν πιο άμεσα. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που απείλησε και πάλι πρώτος, με τον… συνήθη ύποπτο Τάισον, ο οποίος σούταρε αρκετά άστοχα έπειτα από γύρισμα του Σάστρε, που πέρασε με πολύ ωραίο τρόπο τον Χατζισαφί.

Έκτοτε, η ΑΕΚ ανέλαβε τα ηνία της αναμέτρησης και κυκλοφορούσε την μπάλα με υπομονή, ωστόσο όταν έφτανε κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ οι παίκτες της δεν έπαιζαν άμεσα, με αποτέλεσμα όλες οι προϋποθέσεις να μην ολοκληρώνονται με τελική.

Σε οποία κατάφερε να φτάσει ο ΠΑΟΚ και πάλι με τον Τάισον. Ο εξτρέμ των γηπεδούχων πάτησε στο 70΄περιοχή από τα αριστερά, σούταρε πολύ δυνατά περίπου από τη γωνία της μικρής περιοχής, αλλά ο Μπρινιόλι απέκρουσε ενστικτωδώς και κράτησε το μηδέν.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε και η μεγαλύτερη φάση της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Ο Περέιρα στη μετάβαση βρήκε χώρο από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα με αποδέκτη τον Πινέδα, ο οποίος σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του ανήμπορου να αντιδράσει Κοτάρκσι.

Παρότι το ματς ήταν στην κόψη του ξυραφιού και ο ΠΑΟΚ έπρεπε να βρει γκολ, οι παίκτες του δεν πανικοβλήθηκαν, δεν άρχισαν τις… γιόμες και με στρωτό ποδόσφαιρο προσπαθούσαν να φτάσουν στην περιοχή της Ένωσης.

Και στο 90+1’, ήρθε το πολυπόθητο γκολ! Ο Κετζιόρα που είχε φτάσει μέχρι την πλάγια γραμμή της περιοχής, έκανε το γύρισμα, η μπάλα έφτασε στον Ζίβκοβιτς που με όλη του την άνεση κοντρόλαρε και με πολύ ωραίο πλασέ νίκησε τον Μπρινιόλι κι έστειλε το ματς στην παράταση.

Με το ξεκίνημα της παράτασης ο Αλμέιδα πέρασε τον Οντουμπάτζο στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Ρότα, αλλά με κεκτημένη ταχύτητα ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος με τον Καμαρά. Για ακόμα μια φορά ο Μπρινιόλι ήταν εκεί, αποκρούοντας τον κίνδυνο με τα ακροδάκτυλα και αποσοβώντας το 2-0 των γηπεδούχων.

Αυτή ήταν και η μόνη καλή στιγμή στο πρώτο μέρος του έξτρα ημιώρου. Το δεύτερο ξεκίνησε ιδανικά για την Ένωση, με τον Οντουμπάτζο να βγάζει ασπροπρόσωπο τον Αργεντινό τεχνικό και να ισοφαρίζει για τους «κιτρινόμαυρους». Ο Σορετίρε στην προσπάθεια να κόψει τον Φερνάντες έστειλε την μπάλα άθελά του στον δεξιό μπακ της ΑΕΚ, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι νίκησε τον Κοτάρσκι.

Ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια προσπάθησε να πάρει εκ νέου προβάδισμα, αλλά δεν τα κατάφερε, με την ομάδα του Αλμέιδα να παίρνει την πρόκριση τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

MVP: Ήταν το πρώτο ματς που χρειάστηκε ουσιαστικά και η παρουσία του ήταν εξαιρετική. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι ήταν τρομερός σήμερα και νικήθηκε μόλις μια φορά από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, προσφέροντας ηρεμία και σιγουριά στην υπόλοιπη ομάδα. Από κοντά και ο Γιόνσον, ενώ πολύ καλός για τους γηπεδούχους ήταν οι Κετζιόρα και Καμαρά.

Η σφυρίχτρα: Μια καλή διαιτησία σε γενικές γραμμές από τον Πάγιατς, ο οποίος προσπαθούσε να βοηθήσει τον ρυθμό του παιχνιδιού χωρίς να σφυρίζει πολύ. Όποτε χρειάστηκε, έδωσε κίτρινη. Μοναδική αμφισβητούμενη φάση το τάκλιν του Μαρσιάλ στον Ζίβκοβιτς, στο οποίο οι γηπεδούχοι ζητούν τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Γάλλου.

Οι ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (106' Βιεϊρίνια), Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Ότο, Οζντόεφ (84' Σβαμπ), Καμαρά, Κωνσταντέλιας (84' Τισουντάλι), Ζίβκοβιτς (97' Σορετίρε), Τάισον (76' Ντεσπόντοφ), Τσάλοφ (64' Σαμάτα)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Μπρινιόλι, Ρότα (91' Οντουμπάτζο), Μήτογλου, Μουκουντί, Χατζισαφί, Γιόνσον, Περέιρα (79' Γκατσίνοβιτς), Πινέδα (88' Μάνταλος), Λαμέλαμ (76' Φερνάντες), Μαρσιάλ (88' Κοιτά), Λιβάι Γκαρσία (77' Πιερό)

Διαιτητής: Πάγιατς

Βοηθοί: Μίχαλι, Τζούρακ

4ος: Τσαγκαράκης

VAR: Μπέμπετς, AVAR: Ζέμπετς

