Xωρίς Σλούκα και Μπράουν ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρτίζαν - Εκτός και ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Με τρεις πολύ σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός, κόντρα στην Παρτίζαν σε λίγη ώρα στο ΟΑΚΑ (21:15) για την 20ή αγωνιστική της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του τους δύο κορυφαίους οργανωτές του παιχνιδιού της ομάδας, Κώστα Σλούκα και Λορέντζο Μπράουν τους οποίους περίμενε κυριολεκτικά ως την τελευταία στιγμή.

Θυμίζουμε ότι από τη μια πλευρά ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, είχε απουσιάσει από το ματς με τον ΠΑΟΚ, λόγω σφυξίματος στη γάμπα, ενώ από την άλλη πλευρά ο Αμερικανός με ισπανικό διαβατήριο, γύρισε το πόδι του ελαφρώς στην προπόνηση της Τρίτης.

Εκτός, μεταξύ άλλων, είναι και ο Κώστας Αντετοκούνμπο ο οποίος υπέστη θλάση του υποκνημιδίου μυ του δεξιού του ποδιού. Θυμίζουμε ότι πλην των τριών προαναφερθέντων, ο Παναθηναϊκός μετρά τις απουσίες των Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ και θα «κατέβει» με ενδεκάδα στο ματς κόντρα στην Παρτίζαν.

Πηγή: skai.gr

