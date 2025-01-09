«Έδεσε» τον Ντιαλό μέχρι το 2030 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Παραμένει για μια ζωή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Αμάντ Ντιαλό. O 22χρονος Ιβοριανός εξτρέμ, διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, αφού και υπό τις οδηγίες του Έρικ Τεν Χάαχ στο πρώτο μισό της σεζόν, αλλά και υπό τον Ρουμπέν Αμορίμ, παίρνει φανέλα βασικού.

Έτσι οι «κόκκινοι διάβολοι» και ο Ντιαλό ήρθαν σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές και το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2030!

Θυμίζουμε ότι ο Ντιαλό εντάχθηκε στη Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2021, προερχόμενος από την Αταλάντα και μετά από δυο δανεισμούς σε Ρέιντζερς και Σάντερλαντ, εδραιώθηκε στο ρόστερ και κατέγραψε μέχρι σήμερα 49 συμμετοχές, με 9 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

