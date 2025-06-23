Λογαριασμός
Ξαφνικό «διαζύγιο» Ζάλγκιρις και Τρινκιέρι

Ξαφνικοί τίτλοι τέλους στη θητεία του Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο της Ζάλγκιρις, λίγες μόλις ώρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Αντρέα Τρινκιέρι

Τέλος από τη Ζάλγκιρις ο Αντρέα Τρινκιέρι!

Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος κόντρα στη Ρίτας, η διοίκηση του συλλόγου από το Κάουνας, αποφάσισε να προχωρήσει στην αποπομπή του Ιταλού κόουτς από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως τουλάχιστον μεταφέρει το Meridian Sports!

Το συμβόλαιο του Αντρέα Τρινκιέρι, είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2026, ωστόσο αυτό δεν θα τηρηθεί με τον έμπειρο Ιταλό να αποχωρεί από την ομάδα.

Μάλιστα το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο 56χρονος τεχνικός είχε παίξει καταλυτικό ρόλο στο να αποκτήσει η Ζάλγκιρις τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και τον Μόουζες Ράιτ από τον Ολυμπιακό.

Ζαλγκίρις
